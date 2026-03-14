Чому Трамп сказав “ні” допомозі Україні: чи є карти для впливу у Перській затоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не потребує допомоги України у захисті від дронів. Ще раніше видання Axios написало, що майже сім місяців тому українські офіційні особи намагалися продати США свої перевірені в боях технології для збиття ударних дронів іранського виробництва. Вони навіть підготували презентацію в PowerPoint, яка показувала, як ці технології могли б захистити американські війська та їх союзників у війні на Близькому Сході. Про що говорить відмова Трампа від допомоги? Чи справді Україна втратила можливість тепер продемонструвати свою значимість? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Наші дрони з'являться у багатьох країн, які зараз потерпають від ударів Ірану

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник відразу зауважив, що навіть після заяв Дональда Трампа не можна сказати, що США відмовляються від допомоги.

"Трамп грає на внутрішнього виборця, пояснюючи, що Америка велика і без України. Насправді комунікація між Пентагоном та Міністерством оборони України продовжується і йде плідно. Це стосується, як залучення американських технологій в Україну, так і навпаки. Комунікація йде. Взаємодія йде. І тут я б, все ж таки, довіряв словам Володимира Зеленського, який сказав, що будуть сформовані контактні групи для того, щоб допомогти США в цій війні. Це перше. Друге: навіть, якщо Америка не хоче купувати наші дрони, у нас є країни Перської затоки, які мають налагоджені зв'язки з нашим Міністерством оборони з дуже багатьох питань, яких саме я зараз не буду розкривати, тому що вони не для офіційних публікацій. Але, тим не менше, араби прекрасно знають, де купити дрони. І араби прекрасно знають, хто може налагодити систему повітряної безпеки в їх країнах", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Підсумовуючи Микола Мельник наголосив, Дональд Трамп не відмовляється від допомоги України. Він заявляє, що ця допомога наразі не потрібна. У той же час міністерства і центральні уряди продовжують між собою взаємодіяти.

"Треті сторони у цій війні, тобто країни Перської затоки, також абсолютно спокійно і плідно співпрацюють з Міністерством оборони і я думаю, що дуже скоро наші дрони з'являться у багатьох країн, які зараз потерпають від ударів Ірану", – зазначив експерт.

Досвід наших фахівців може бути корисним

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що насправді співпраця зі США можлива, але відразу потрібно врахувати кілька причин. Найперша – США все ж таки у питаннях технологій розвитку дронів стоять вище за Україну. Ті ж Merops – їхня розробка, яка допомагала нашій ППО.

"Друга причина – логіка стратегії національної безпеки США та логіка роботи США з партнерами, створення своєї зброї з мінімальною залежністю від інших країн. І продаж такого. Третя причина – Трамп із його ідеями America First. Подякувати Зеленському "у якого немає карт" — можливо, неприйнятно з погляду американського президента. Що, до речі, не виключає роботи наших фахівців у Йорданії. Без офіційного статусу, без розвитку. І без стратегічних вигод для країни. Тактично, у форматі обміну послугами на послуги можливо. Стратегічно, переконаний, немає. Тому що активність у Йорданії – зона інтересів США та Ізраїлю, куди інших гравців запускати вони не будуть. За всієї поваги до цих держав", – зазначив експерт.

Він продовжує, при цьому не варто забувати, що є й інші країни. І те, чи Україна отримає бонуси в майбутньому, зараз залежить не тільки від наших спеців, які вирушили туди, а й від правильного "правового" оформлення їх роботи.

"Отже, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Бахрейн та Оман зацікавлені у рішеннях, які дозволять мінімізувати загрозу від іранських БПЛА. З одного боку, вони мають доступ до американських технологій, озброєння. Але є власна специфіка. Агресія США та Ізраїлю проти Ірану та наступні події стали демонстрацією фактичної руйнації концепції "безпека в обмін на нафту". Захист території країн регіону не в пріоритетах команди Трампа. Похідна з п. 1 – американське озброєння. Сьогодні вона є. Але немає гарантії, що завтрашня війна в іншому регіоні не призведе до передислокації. Як це зараз відбувається з комплексами ППО у Південній Кореї", – зазначив Ігор Тишкевич.

За його словами, також важливий досвід застосування та швидка адаптація до нових умов. І тут важлива роль українських фахівців, які мають досвід, можуть їм поділитися. А також напрацювання з виробництва власних дронів-перехоплювачів. Досить дешевих у виробництві.

"І у тому, і в тому зацікавлені держави регіону. На перший погляд, ось вона є базою для співпраці. Але тут багато впирається в те, як оформлене таке відрядження. Якщо проста "допомога" без формального статусу українських "команд", ми маємо справу з "разовою послугою" та з діями, які не отримують жодного продовження після завершення війни у Затоці. Точніше отримують, але лише на рівні особистих контактів. Та й українські військові та інженери в цих державах за такого варіанта перебувають у статусі близькому до статусу звичайних найманців", – зазначив експерт.

