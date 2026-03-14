Почему Трамп сказал "нет" помощи Украине: есть ли карты для влияния в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не нуждается в помощи Украины в защите от дронов. Еще ранее издание Axios написало, что почти семь месяцев назад украинские официальные лица пытались продать США свои проверенные в боях технологии для сбивания ударных дронов иранского производства. Они даже подготовили презентацию PowerPoint, которая показывала, как эти технологии могли бы защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке. О чем говорит отказ Трампа от помощи? Действительно ли Украина упустила возможность теперь продемонстрировать свою значимость? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник сразу заметил, что даже после заявлений Дональда Трампа нельзя сказать, что США отказываются от помощи.

"Трамп играет на внутреннего избирателя, объясняя, что Америка велика и без Украины. На самом деле, коммуникация между Пентагоном и Министерством обороны Украины продолжается и идет плодотворно. Это касается, как привлечения американских технологий в Украину, так и наоборот. Коммуникация идет. Взаимодействие идет. И тут я бы, все же, доверял словам Владимира Зеленского, который сказал, что будут сформированы контактные группы для того, чтобы помочь США в этой войне. Это первое. Второе: даже, если Америка не хочет покупать наши дроны, у нас есть страны Персидского залива, которые имеют налаженные связи с нашим Министерством обороны по очень многим вопросам, которые я сейчас не буду раскрывать, потому что они не для официальных публикаций. Но, тем не менее, арабы прекрасно знают, где купить дроны. И арабы прекрасно знают, кто может наладить систему воздушной безопасности в их странах", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Николай Мельник подчеркнул, Дональд Трамп не отказывается от помощи Украины. Он заявляет, что эта помощь пока не нужна. В то же время министерства и центральные правительства продолжают взаимодействовать между собой.

"Третие стороны в этой войне, то есть страны Персидского залива, также абсолютно спокойно и плодотворно сотрудничают с Министерством обороны, и я думаю, что очень скоро наши дроны появятся у многих стран, которые сейчас страдают от ударов Ирана", – отметил эксперт.

Опыт наших специалистов может быть полезен

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что на самом деле сотрудничество с США возможно, но сразу нужно учесть несколько причин. Самая первая – США всё же в вопросах технологий развития дронов стоят выше Украины. Те же Merops – их разработка, которая помогала нашей ПВО.

"Вторая причина – логика стратегии национальной безопасности США, да и логика работы США с партнёрами, создание своего оружия с минимальной зависимостью от других стран. И продажа такового. Третья причина – Трамп с его идеями America First. Поблагодарить Зеленского "у которого нет карт" -возможно, неприемлемо с точки зрения американского президента. Что, кстати, не исключает работы наших специалистов в Иордании. Без официального статуса, без перспектив развития. И без стратегических выгод для страны. Тактически, в формате обмена услугами на услуги возможно. Стратегически, убеждён, нет. Потому что активность в Иордании — зона интересов США и Израиля, куда других игроков запускать они не будут. При всём уважении к этим государствам", – отметил эксперт.

Он продолжает, при этом не стоит забывать о том, что есть и другие страны. И то, получит ли Украина бонусы в будущем, сейчас зависит не только от наших спецов, которые отправились туда, но и от правильного "правового" оформления их работы.

"Итак, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Оман заинтересованы в решениях, которые позволят минимизировать угрозу от иранских БПЛА. С одной стороны, они имеют доступ к американским технологиям, вооружению. Но есть своя специфика. Агрессия США и Израиля против Ирана и последующие события стали демонстрацией фактического разрушения концепции "безопасность в обмен на нефть". Защита территории государств региона не в приоритетах команды Трампа. Производная из п. 1 — американское вооружение. Сегодня оно есть. Но нет гарантии, что завтрашняя война в другом регионе не приведёт к "передислокации". Как это сейчас происходит с комплексами ПВО в Южной Корее", – отметил Игорь Тышкевич.

По его словам, также важен опыт применения и быстрая адаптация к новым условиям. И вот тут важна роль украинских специалистов, которые имеют опыт, могут им поделиться. А также наработки по производству собственных дронов-перехватчиков. Достаточно дешёвых в производстве.

"И в том, и в том заинтересованы государства региона. На первый взгляд, вот она база для сотрудничества. Но тут многое упирается в то, как оформлена такая командировка. Если простая "помощь" без формального статуса украинских "команд", мы имеем дело с "разовой услугой" и с действиями, которые не получают никакого продолжения после завершения войны в Заливе. Точнее получают, но на уровне личных контактов. Да и украинские военные и инженеры в этих государствах при таком варианте находятся в статусе близком к статусу обычных наёмников", – отметил эксперт.

