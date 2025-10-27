Чому санкції США проти "Лукойлу" та "Роснафти" не спрацюють: хто врятує Росію

Москві вже вдалося обійти американські санкції проти газового заводу Arctic LNG 2 завдяки Китаю, що ставить під сумнів ефективність та нових обмежень США щодо компаній "Лукойл" та "Роснефть", запроваджених 22 жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Підсанкційний російський газ. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації нагадали, що за часів президентства Джо Байдена США запровадили санкції щодо зазначеного проекту і довгий час газ, який був зроблений на його потужностях, нікого не цікавив. Однак із серпня 2025 року Росія змогла відправити 11 танкерів зі зрідженим природним газом із цього заводу, як свідчать дані відстеження суден.

Журналісти зазначають, що газ із заводу Arctic LNG 2 приваблює Китай, оскільки він постачається за зниженою ціною порівняно з конкурентами, а потреба у зрідженому газі Піднебесної лише зростає.

"Але щоб купувати його без ризику вторинних санкцій з боку США, Китай фактично виділив порт Бейхай для російського арктичного ЗПГ — з моменту, як термінал почав приймати газ з Росії, жоден інший танкер СПГ не причалював до Бейхаю", — зазначають журналісти.

Аналітик компанії Argus, яка надає дані про переміщення кораблів, Мартін Сеньйор пояснює такий вибір Піднебесної тим, що оператор терміналу – державна компанія China Oil & Gas Pipeline Network, має переважно китайські активи і мало залежить від світової фінансової системи, заснованої на доларі.

"Це робить порт та його власника менш уразливими до ризику вторинних санкцій з боку США", — зазначає експерт.

Журналісти звернули увагу, що Вашингтон не запроваджує санкції проти цього об'єкта, хоча Великобританія наклала санкції на термінал ще на початку жовтня, назвавши його "організацією, яка бере участь у підтримці російського енергетичного сектора". На той час представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Пекін "послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві".

Читайте також на порталі "Коментарі" — США готові до додаткових санкцій проти РФ: деталі.



