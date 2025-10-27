Почему санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" не сработают: кто спасет Россию

Москве уже удалось обойти американские санкции против газового завода Arctic LNG 2 благодаря Китаю, что ставит под сомнение эффективность и новых ограничений США в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть", введенных 22 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Подсанкционный российский газ. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что во времена президентства Джо Байдена США ввели санкции в отношении указанного проекта и долгое время газ, который был произведен на его мощностях, никого не интересовал. Однако с августа 2025 года Россия смогла отправить 11 танкеров со сжиженным природным газом с этого завода, как свидетельствуют данные отслеживания судов.

Журналисты отмечают, что газ с завода Arctic LNG 2 привлекает Китай, поскольку он поставляется по сниженной цене по сравнению с конкурентами, а потребность в сжиженном газе Поднебесной только растет.

"Но, чтобы покупать его без риска вторичных санкций со стороны США, Китай фактически выделил порт Бейхай для российского арктического СПГ — с момента, как терминал начал принимать газ из России, ни один другой танкер СПГ не причаливал в Бейхай", — отмечают журналисты.

Аналитик компании Argus, которая предоставляет данные о перемещении кораблей, Мартин Сеньор объясняет такой выбор Поднебесной тем, что оператор терминала – государственная компания China Oil & Gas Pipeline Network, владеет преимущественно китайскими активами и мало зависит от мировой финансовой системы, основанной на долларе.

"Это делает порт и его владельца менее уязвимыми к риску вторичных санкций со стороны США", — отмечает эксперт.

Журналисты обратили внимание, что Вашингтон не вводит санкции против этого объекта, хотя Великобритания наложила санкции на терминал еще в начале октября, назвав его "организацией, участвующей в поддержке российского энергетического сектора". В то время представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин "последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве".

Читайте также на портале "Комментарии" - США готовы к дополнительным санкциям против РФ: детали.



