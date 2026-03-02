Чому Путін збентежений: що Іран більше не постачає Росії

Всім добре відомо, що Іран є одним із найближчих партнерів та союзників Росії у війні проти України. Адже раніше вже була інформація про постачання Іраном РФ не лише дронів, а й ракет. Чи тепер Іран втратив здатність постачати ракети Москві? Що означають удари США та Ізраїлю по Ірану для Путіна? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Ракети Ірану. Фото: з відкритих джерел

Москва втрачає важливу допомогу

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у коментарі для радіо NV заявив, що США та Ізраїль завдавали потужних ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Тому він більше не зможе передати своєму союзнику, Російській Федерації балістичні ракети для війни проти України.

За словами експерта, залишки ракетних ресурсів Ірану будуть збережені для власних потреб у найскладніший момент.

Сергій Данилов каже, що після ударів сил США та Ізраїлю по об'єктах Ірану, які включали військові та потенційно ядерні інфраструктурні цілі, Тегеран втратив здатність передати Росії балістичні ракети для використання у повномасштабній війні проти України.

"Я думаю, що в результаті цієї кампанії ми можемо сказати зі 100% впевненістю, що Іран більше не передасть балістичні ракети Росії — потенційно тому, що вони будуть знищені або запущені", — сказав Данилов.

За словами експерта, "найчорніший день вже настав", маючи на увазі масштаб операцій Lion's Roar та Epic Fury, проведених Ізраїлем та США відповідно. Він вважає, що ці удари вплинули на ракетні можливості Тегерана.

Путін розуміє, що має рятуватися

Капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) Андрій Риженко заявив в ефірі Radio NV, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану може мати стратегічні наслідки для Росії. На тлі цих подій у Кремлі все більше замислюються над власною безпекою та подальшими кроками.

За його словами, нинішня ситуація свідчить про поступове звуження геополітичного простору довкола інтересів Москви.

Глава Кремля Володимир Путін, на думку експерта, розуміє, що має рятуватися, адже "кільце навколо стратегічних інтересів Росії за кордоном поступово звужується". Після подій у Сирії, де РФ втратила військово-морські бази, сталася Венесуела, яка також є критичним союзником Москви.

"А це і вплив на нафтовий світовий бізнес... Зараз — Іран", — зазначив Риженко.

Експерт нагадав, що Тегеран довгий час підтримував тісні стосунки з Москвою, включаючи технологічну співпрацю. Зокрема, значну частину безпілотників типу "Шахед", що використовуються РФ, зібрали з машинокомплектів, переданих Іраном.

