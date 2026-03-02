Почему Путин в замешательстве: что Иран больше не поставляет России

Всем хорошо известно, что Иран является одним из ближайших партнеров и союзников России в войне против Украины. Ведь ранее уже была информация о поставках Ираном РФ не только дронов, но и ракет. Действительно ли теперь Иран потерял способность поставлять ракеты Москве? Что значат удары США и Израиля по Ирану для Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракеты Ирана. Фото: из открытых источников

Москва теряет важную помощь

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в комментарии для радио NV заявил, что США и Израиль наносили мощные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Поэтому он больше не сможет передать своему союзнику, Российской Федерации, баллистические ракеты для войны против Украины.

По словам эксперта, остатки ракетных ресурсов Ирана будут сохранены для собственных нужд в самый сложный момент.

Сергей Данилов говорит, что после ударов сил США и Израиля по объектам Ирана, которые включали военные и потенциально ядерные инфраструктурные цели, Тегеран потерял способность передать России баллистические ракеты для использования в полномасштабной войне против Украины.

"Я думаю, что в результате этой кампании мы можем сказать со 100 % уверенностью, что Иран больше не передаст баллистические ракеты России – потенциально потому, что они будут либо уничтожены, или запущены", – сказал Данилов.

По словам эксперта, "самый черный день уже наступил", имея в виду масштаб операций Lion's Roar и Epic Fury, проведенных Израилем и США соответственно. Он считает, что эти удары серьезно повлияли на ракетные возможности Тегерана.

Путин понимает, что должен спасаться

Капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко заявил в эфире Radio NV, что военная операция США и Израиля против Ирана может иметь стратегические последствия для России. На фоне этих событий в Кремле все больше задумываются над собственной безопасностью и дальнейшими шагами.

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о постепенном сужении геополитического пространства вокруг интересов Москвы.

Глава Кремля Владимир Путин, по мнению эксперта, понимает, что должен спасаться, ведь "кольцо вокруг стратегических интересов России за границей постепенно сужается". После событий в Сирии, где РФ лишилась военно-морских баз, произошла Венесуэла, которая также является критическим союзником Москвы.

"А это и влияние на нефтяной мировой бизнес… Сейчас – Иран", — отметил Рыженко.

Эксперт напомнил, что Тегеран долгое время поддерживал тесные отношения с Москвой, включая технологическое сотрудничество. В частности, значительная часть беспилотников типа "Шахед", используемых РФ, была собрана из машинокомплектов, переданных Ираном.

