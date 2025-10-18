Чому після переговорів у Вашингтоні у Москві включили «режим тиші»: що відбувається

Заява Дональда Трампа після переговорів з Володимиром Зеленським показує, що його ціль – зупинка війни по лінії фронту. Головне питання, що на це скаже Путін. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Переговори у США. Фото: з відкритих джерел

Експерт зверну увагу, що російські ЗМІ наразі повністю проігнорували заяву Трампа про лінію фронту. Така одностайність можлива лише з прямої вказівки Кремля.

За словам політолога, путінський режим в таких випадках має три тактики: дає своє трактування; дозволяє ЗМІ потопити неприємну йому історію в вільній генерації ідей і домислів ЗМІ, а потім вибирає три-чотири ідеї, які зайшли найбільше, щоб кожен сам собі щось додумував або ж просто включає режим тиші. Станом на зараз маємо режим тиші.

"З чим повʼязаний цей режим тиші, поки відповісти складно. Це може означати і підготовку до погодження на цю формулу і, одночасно, підготовку до того, щоб в Будапешті сказати "ні", — зазначив Вадим Денисенко.

Він продовжує, розмова Трампа з Зеленським, схоже, була таким собі ультиматумом з наступними вводними: я (Трамп) добиваюся зупинки вогню по лінії фронту і погоджуюся на інші побажання Путіна (допущення російських партій до виборів, РПЦ, російська мова, відкликання судових позовів і (часткове) зняття санкцій). Поки неясно, які вимоги поставить Росія по скороченню ракетної програми і взагалі нашої армії та ВПК. Ну, а далі, якщо є домовленість, то протягом 45 днів відбудуться президентські вибори, можливо, разом з виборами до Верховної Ради.

"У цьому контексті навіть теоретично не було шансів на те, щоб обговорювати Томагавки і енергетику. І я повторю те, що казав раніше: на цьому етапі Томагавки – це гібридна історія, а не воєнна. Путіна лякали: не підеш на угоду, знищимо нафтоперевалку", – зазначив політолог.

Підсумовуючи експерт наголосив, що Трамп хоче увійти в переговори з Китаєм "миротворцем" для того, щоб не допустити єдиного фронту Китай-РФ, але навіть якщо угоди не буде, Росія все одно залишатиметься в позиції, коли треба балансувати між Пекіном та Вашингтоном, а не лягти повністю під Пекін. Бо тема про Томагавки може знову з’явитися на обрії.

"Якщо переговори проваляться Трамп не зможе відійти від українського питання. Логіка виборів в США змусить його бути на нашій стороні, як мінімум в продажі зброї. Тому, цю страшилку варто відразу відкинути. Хоч її і будуть просовувати росіяни та корисні ідіоти", – констатував Вадим Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Настав час: Трамп після зустрічі із Зеленським зробив обнадійливу заяву про припинення війни



