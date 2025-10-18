Чому після переговорів у Вашингтоні у Москві включили «режим тиші»: що відбувається

Рубрики
Кравцев Сергей
Заява Дональда Трампа після переговорів з Володимиром Зеленським показує, що його ціль – зупинка війни по лінії фронту. Головне питання, що на це скаже Путін. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Переговори у США. Фото: з відкритих джерел
Експерт зверну увагу, що російські ЗМІ наразі повністю проігнорували заяву Трампа про лінію фронту. Така одностайність можлива лише з прямої вказівки Кремля.
За словам політолога, путінський режим в таких випадках має три тактики: дає своє трактування; дозволяє ЗМІ потопити неприємну йому історію в вільній генерації ідей і домислів ЗМІ, а потім вибирає три-чотири ідеї, які зайшли найбільше, щоб кожен сам собі щось додумував або ж просто включає режим тиші. Станом на зараз маємо режим тиші.
Він продовжує, розмова Трампа з Зеленським, схоже, була таким собі ультиматумом з наступними вводними: я (Трамп) добиваюся зупинки вогню по лінії фронту і погоджуюся на інші побажання Путіна (допущення російських партій до виборів, РПЦ, російська мова, відкликання судових позовів і (часткове) зняття санкцій). Поки неясно, які вимоги поставить Росія по скороченню ракетної програми і взагалі нашої армії та ВПК. Ну, а далі, якщо є домовленість, то протягом 45 днів відбудуться президентські вибори, можливо, разом з виборами до Верховної Ради.
Підсумовуючи експерт наголосив, що Трамп хоче увійти в переговори з Китаєм "миротворцем" для того, щоб не допустити єдиного фронту Китай-РФ, але навіть якщо угоди не буде, Росія все одно залишатиметься в позиції, коли треба балансувати між Пекіном та Вашингтоном, а не лягти повністю під Пекін. Бо тема про Томагавки може знову з’явитися на обрії.
