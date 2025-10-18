Почему после переговоров в Вашингтоне в Москве включили режим тишины: что происходит

Заявление Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Зеленским показывает, что его цель остановка войны по линии фронта. Главный вопрос, что на это скажет Путин. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Эксперт обратит внимание, что российские СМИ сейчас полностью проигнорировали заявление Трампа о линии фронта. Такое единодушие возможно только по прямому указанию Кремля.

По словам политолога, путинский режим в таких случаях имеет три тактики: дает свою трактовку; позволяет СМИ потопить неприятную ему историю в свободной генерации идей и домыслов СМИ, а затем выбирает три-четыре идеи, которые зашли больше всего, чтобы каждый сам себе что-то додумывал или просто включает режим тишины. На сегодняшний день имеем режим тишины.

"С чем связан этот режим тишины, пока ответить сложно. Это может означать и подготовку к согласованию на эту формулу и одновременно подготовку к тому, чтобы в Будапеште сказать "нет", — отметил Вадим Денисенко.

Он продолжает, разговор Трампа с Зеленским, похоже, был неким ультиматумом со следующими вводными: я (Трамп) добиваюсь остановки огня по линии фронта и соглашаюсь на другие пожелания Путина (допущение российских партий к выборам, РПЦ, русский язык). Пока неясно, какие требования выставит Россия по сокращению ракетной программы и вообще нашей армии и ВПК. Ну а дальше, если есть договоренность, то в течение 45 дней состоятся президентские выборы, возможно, вместе с выборами в Верховную Раду.

"В этом контексте даже теоретически не было шансов обсуждать Томагавки и энергетику. И я повторю то, что говорил раньше: на этом этапе Томагавки – это гибридная история, а не военная. Путина пугали: не пойдешь на сделку, уничтожим нефтеперевалку", – отметил политолог.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что Трамп хочет войти в переговоры с Китаем "миротворцем" для того, чтобы не допустить единого фронта Китай-РФ, но даже если соглашения не будет, Россия все равно будет оставаться в позиции, когда нужно балансировать между Пекином и Вашингтоном, а не лечь полностью под Пекин. Ибо тема о Томагавках может снова появиться на горизонте.

"Если переговоры провалятся, Трамп не сможет отойти от украинского вопроса. Логика выборов в США заставит его быть на нашей стороне как минимум в продаже оружия. Поэтому эту страшилку стоит сразу отбросить. Хотя ее и будут продвигать россияне и полезные идиоты", – констатировал Вадим Денисенко.

