Почему после переговоров в Вашингтоне в Москве включили режим тишины: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Заявление Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Зеленским показывает, что его цель остановка войны по линии фронта. Главный вопрос, что на это скажет Путин. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Переговоры в США. Фото: из открытых источников
Эксперт обратит внимание, что российские СМИ сейчас полностью проигнорировали заявление Трампа о линии фронта. Такое единодушие возможно только по прямому указанию Кремля.
По словам политолога, путинский режим в таких случаях имеет три тактики: дает свою трактовку; позволяет СМИ потопить неприятную ему историю в свободной генерации идей и домыслов СМИ, а затем выбирает три-четыре идеи, которые зашли больше всего, чтобы каждый сам себе что-то додумывал или просто включает режим тишины. На сегодняшний день имеем режим тишины.
Он продолжает, разговор Трампа с Зеленским, похоже, был неким ультиматумом со следующими вводными: я (Трамп) добиваюсь остановки огня по линии фронта и соглашаюсь на другие пожелания Путина (допущение российских партий к выборам, РПЦ, русский язык). Пока неясно, какие требования выставит Россия по сокращению ракетной программы и вообще нашей армии и ВПК. Ну а дальше, если есть договоренность, то в течение 45 дней состоятся президентские выборы, возможно, вместе с выборами в Верховную Раду.
Подытоживая эксперт подчеркнул, что Трамп хочет войти в переговоры с Китаем "миротворцем" для того, чтобы не допустить единого фронта Китай-РФ, но даже если соглашения не будет, Россия все равно будет оставаться в позиции, когда нужно балансировать между Пекином и Вашингтоном, а не лечь полностью под Пекин. Ибо тема о Томагавках может снова появиться на горизонте.
Читайте на портале "Комментарии" — Пора: Трамп после встречи с Зеленским сделал обнадеживающее заявление о прекращении войны