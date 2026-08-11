Чому партію «Яблуко» зняли з виборів: чого злякався Путін

"Яблуко" зняли з виборів і це може бути значно важливіше, ніж здається. Чому Кремль злякався навіть контрольованої антивоєнної партії та що саме могло змусити владу в останній момент "закрутити гайки"? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому, проаналізувавши думки експертів.

Партія Яблуко. Фото: із відкритих джерел

Жодної загрози для режиму "Яблуко" не становить

Дива не сталося і прогнози здійснилися. В росії партію "Яблуко" зняли з "виборів". Путінський режим боїться навіть картонної "опозиції", сконструйованої ним самим. Про це розповів громадський діяч, бізнес-експерт Валерій Пекар.

Експерт зазначив, очевидно, що жодної загрози для режиму "Яблуко" не становить – намалюють всім цифри, спущені з Кремля. І "Яблуку" б намалювали нуль цілих дріб десятих, але злякалися, що якась молодь отримає досвід волевиявлення. Бо ця молодь прийшла до суду.

"Раніше кришку котла було болтами прикручено, тепер приварили намертво. Але пара дірочку знайде, і не там, де приварено, а манометр ще раніше викинули як буржуазний непотріб, замість нього поставили правильний чекістський прилад, який завжди показує, що все в нормі", – зазначив Валерій Пекар.

В Росії виборчий скандал

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак зазначив, в Росії виборчий скандал. Кремлівські куратори виборів трохи спочатку перестарались із пубертатом демократії і "старші колеги" вже на марші почали виправляти імітацію "духа волевиявлення".

"Є у нашого ворога така партія як "Яблуко". Так-от, вчора їх "найгуманніший" Верховний суд просто взяв і скасував увесь федеральний список для виборів в Держдуму цієї партії. Який, до речі, отримав №2 у бюлетені після "Єдиної Росії". Ініціативу взяла на себе партія "Родіна", яка подала відповідний позов, а підтримали Генпрокуратура, ЦВК та Росфінмоніторинг. Тобто, спочатку ліберальному проєкту дали "зелене світло", а потім чомусь взяли і вирубили? Виходить, "высочайшее" кремлівське керівництво дало осічку? Цікаво, що "Яблуко" змогло легально вижити під напалмом політичних репресій, в останні роки спрямованих переважно проти прихильників Навального, проте в серпні цього року виявилось єдиним федеральним учасником виборів із відкритою антивоєнною програмою", – зазначив експерт.

За його словами, партію рятувала її реальна нікчемність, слабкість та безініціативність. Бо дивно, як дітище Явлінського могло комусь загрожувати. У 2021 році воно ледь-ледь наскребло на виборах 1,34%, але партія підняла на свої знамена тему припинення вогню, переговорів, миру та політичних свобод. І їх вихід в електоральне поле змусив Кремль жахнутись свого ж попереднього експериментального рішення про реєстрацію списку. Давайте зразу скажемо, що в програмі немає ні повернення Україні окупованих територій, ні конфіскації російських активів і репарацій тощо.

"Задумка напевно була наступна: відкрити керований канал контейнерування протестного антивоєнного контингенту виборців, сформували ілюзію та видимість політичного дискурсу, а також не дати вирости більш вагомим і теж контрольованим гравцям — типу опозиційним "Новим людям" і КПРФ. Особливо першим, які активно вибиваються на роль другої партії. Також політичний блок Кремля міг піддатися спокусі продемонструвати офіційний виборчий результат "Яблука" як дуже "малу" долю росіян, що виступають проти війни. І цим самим виправдати воєнний порядок денний. Сам факт допуску "Яблука" міг розігріти опозиційний апетит у частини електорату, який використав би єдину можливість для волевиявлення. Цей процес міг стати дійсно масштабним, особливо в міському середовищі. Але потім, в кращих сталінських традиціях, "знайшли" 16900 карбованців іноземного фінансування. А чого так мало, подумаєте ви? А це в кращих гебешних традиціях, щоб всі розуміли, що підстава смішна і показова і в принципі ніхто захищати маргінальну партію не стане. Що цікаво, "Родіна" ще й звинуватила "Яблуко" у непогодженому використанні фраз "Хай завжди буде сонце" та "Лише б не було війни". Виявляється, "Яблуко" не довело наявність дозволу від правовласників цих інтелектуальних матеріалів. От як треба було", – зазначив Постернак.

За його словами, причепились до партії за те, що її штаб згенерував агітаційні зображення через ChatGPT, і, начебто, цим фактом порушила авторські права OpenAI. А нічого що згенерований ChatGPT результат не належить у юридичному змісті OpenAI відповідно до правил компанії? Та й, власне, навіть за російським правом, автором зображення зображення визнається громадянин, а не AI, який не є фізичною особою навіть. Країна кривих дзеркал, що зробиш.

"Звідки ж ростуть ноги? По-перше, антивоєнний порядок денний міг йти врозріз інтересам силової групи в Кремлі, зацікавленої у продовженні війни і недопущенні таких політичних ін'єкцій як навіть дрібне обговорення теми її завершення. Силовики не бажають, щоб в бюлетені була клітинка "я за мир і проти обмежень". А значить — можна було б точно виміряти кількість "антивоєнщиків". І ця цифра могла у певний момент виявитись неочікувано великою (як сталось із результатом Тихановської на білоруських виборах в 2020-му). Та й багатьох в Кремлі не влаштовують позиції вічного куратора виборів та куратора політичного блоку Сергія Кірієнко. По-друге, наявність політичної комбінації у допуску "Яблука" дозволяла підняти цікавість до виборчого процесу і явки. Зібрати частину протестного електорату — ослабити КПРФ і "Нових людей" — посилити між ними конкуренцію. І від цього політичного інструменту вирішили відмовитись. Бо в Кремлі усвідомили, що він створює ризик і перспективу турбулентності. У будь-якому випадку, зняття "Яблука" дає фору "Новим людям" — які в кремлівському спектрі однозначно лояльніші до верховної влади. По-третє, позов "Родіни" підтримали Генпрокуратура, ЦИК та Росфінмоніторинг. Тобто зчитування сигналу в системі спрацювало миттєво — влада тут, вона керує процесом і швидко реагує на коливання та флуктуації, які сама ж допускає через боротьбу башт Кремля. "Клапан незадоволення" — в руках Кремля", – зауважив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "У росіян є можливість проголосувати за мир": ЦВК РФ зареєструвала партію "Яблуко" у виборчих списках.