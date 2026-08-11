Почему партию «Яблоко» сняли с выборов: чего испугался Путин

"Яблоко" сняли с выборов и это может быть гораздо важнее, чем кажется. Почему Кремль испугался даже контролируемой антивоенной партии и что могло заставить власть в последний момент "закрутить гайки"? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, проанализировав мнения экспертов.

Партия Яблоко. Фото: из открытых источников

Никакой угрозы для режима "Яблоко" не представляет

Чуда не произошло и прогнозы сбылись. В России партию "Яблоко" сняли с "выборов". Путинский режим боится даже картонной "оппозиции", сконструированной им самим. Об этом рассказал общественный деятель, бизнес-эксперт Валерий Пекарь.

Эксперт отметил, очевидно, что никакой угрозы для режима "Яблоко" не представляет — нарисуют всем цифры, спущенные из Кремля. И "Яблоки" бы нарисовали ноль целых десятых десятин, но испугались, что какая-то молодежь получит опыт волеизъявления. Ибо эта молодежь пришла в суд.

"Раньше крышка котла была болтами прикручена, теперь приварили намертво. Но пара дырочку найдет, и не там, где приварена, а манометр еще раньше выбросили как буржуазный хлам, вместо него поставили правильный чекистский прибор, который всегда показывает, что все в норме", — отметил Валерий Пекарь.

В России избирательный скандал

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что в России избирательный скандал. Кремлевские кураторы выборов несколько сначала перестарались с пубертатом демократии и "старшие коллеги" уже на марше начали исправлять имитацию "духа волеизъявления".

"Есть у нашего врага такая партия как Яблоко. Так вот, вчера их самый "гуманный" Верховный суд просто взял и отменил весь федеральный список для выборов в Госдуму этой партии. Который, кстати, получил №2 в бюллетене после "Единой России". Инициативу взяла на себя партия "Родина", которая подала соответствующий иск, а поддержали Генпрокуратура, ЦИК и Росфинмониторинг. То есть сначала либеральному проекту дали "зеленый свет", а потом почему-то взяли и вырубили? Выходит, "высочайшее" кремлевское руководство дало осечку? Интересно, что Яблоко смогло легально выжить под напалмом политических репрессий, в последние годы направленных преимущественно против сторонников Навального, однако в августе этого года оказалось единственным федеральным участником выборов с открытой антивоенной программой", – отметил эксперт.

По его словам, партию спасала реальная ничтожность, слабость и безынициативность. Удивительно, как детище Явлинского могло кому-то угрожать. В 2021 году оно едва наскребло на выборах 1,34%, но партия подняла на свои знамена тему прекращения огня, переговоров, мира и политических свобод. И их выход в электоральное поле заставил Кремль ужаснуться своему предыдущему экспериментальному решению о регистрации списка. Давайте сразу скажем, что в программе нет ни возвращения Украине оккупированных территорий, ни конфискации российских активов и репараций.

"Задумка наверняка была следующая: открыть управляемый канал контейнерирования протестного антивоенного контингента избирателей, сформировали иллюзию и видимость политического дискурса, а также не дать вырасти более весомым и тоже контролируемым игрокам – типа оппозиционным "Новым людям" и КПРФ. Особенно первым, активно выбивающимся на роль второй партии. Также политический блок Кремля мог поддаться искушению продемонстрировать официальный избирательный результат "Яблока" как очень "малую" судьбу выступающих против войны россиян. И этим самым оправдать военную повестку дня. Сам факт допуска "Яблока" мог разогреть оппозиционный аппетит у части электората, который использовал бы единственную возможность для волеизъявления. Этот процесс мог стать поистине масштабным, особенно в городской среде. Но потом, в лучших сталинских традициях, "обнаружили" 16 900 рублей иностранного финансирования. А чего так мало, подумаете вы? А это в лучших гебэшных традициях, чтобы все понимали, что основание смешно и показательно и в принципе никто защищать маргинальную партию не станет. Что интересно, "Родина" еще и обвинила "Яблоко" в несогласованном использовании фраз "Пусть всегда будет солнце" и "Лишь бы не было войны". Оказывается, "Яблоко" не доказало наличие разрешения от правообладателей этих интеллектуальных материалов. Вот как нужно было", – отметил Постернак.

По его словам, прицепились к партии за то, что ее штаб сгенерировал агитационные изображения через ChatGPT, и, казалось бы, этим фактом нарушила авторские права OpenAI. А что сгенерированный ChatGPT результат не принадлежит в юридическом содержании OpenAI в соответствии с правилами компании? Да и, собственно, даже по российскому праву, автором изображения изображение признается гражданин, а не AI, не являющийся физическим лицом даже. Страна кривых зеркал, что сделаешь.

"Откуда же растут ноги? Во-первых, антивоенная повестка дня могла идти вразрез интересам силовой группы в Кремле, заинтересованной в продолжении войны и недопущении таких политических инъекций как даже мелкое обсуждение темы ее завершения. Силовики не желают, чтобы в бюллетене была ячейка "я за мир и против ограничений". А значит – можно было бы точно измерить количество "антивоенщиков". И эта цифра могла в определенный момент оказаться неожиданно большой (как произошло с результатом Тихановской на белорусских выборах в 2020-м). Да и многих в Кремле не устраивают позиции вечного куратора выборов и куратора политического блока Сергея Кириенко. Во-вторых, наличие политической комбинации в допуске "Яблока" позволяло поднять интерес к избирательному процессу и явке. Собрать часть протестного электората – ослабить КПРФ и "Новых людей" – усилить между ними конкуренцию. И от этого политического инструмента решили отказаться. Ибо в Кремле осознали, что он создает риск и перспективу турбулентности. В любом случае, снятие "Яблока" дает фору "Новым людям" — которые в кремлевском спектре однозначно более лояльны верховной власти. В-третьих, иск "Родины" поддержали Генпрокуратура, ЦИК и Росфинмониторинг. То есть считывание сигнала в системе сработало мгновенно – власть здесь, она управляет процессом и быстро реагирует на колебания и флуктуации, которые сама же допускает из-за борьбы башен Кремля. "Клапан недовольства" – в руках Кремля", – заметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало — "У россиян есть возможность проголосовать за мир": ЦИК РФ зарегистрировал партию "Яблоко" в избирательных списках.