Чому на виборах у Вірменії Москва отримала чергового принизливого ляпасу

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Кравцев Сергей
У Вірменії сталося те, чого Москва дуже не хотіла: Нікол Пашинян знову переміг. Його "Громадянський договір" набрав майже 50% і зберігає можливість самостійно формувати уряд. Проросійський блок "Сильна Вірменія" Самвела Карапетяна – далеко позаду, трохи більше 23%. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Вибори у Вірменії. Фото: з відкритих джерел
Експерт наголосив, що це фактично були перші парламентські вибори після втрати Карабаху, тобто після головної травми сучасної Вірменії. Москва і проросійська опозиція будували кампанію на простій формулі: Пашинян = поразка, Захід = зрада, Росія = "традиційний захисник". Але проблема в тому, що вірмени дуже добре запам’ятали: коли Азербайджан забирав Карабах, російський "захисник" просто стояв осторонь. І саме це стало головним політичним вироком Москві.
Що ж до того, як Пашиняну вдалося перемогти, то політолог зауважує, що це на перший погляд парадоксально, але Пашинян переміг не тому, що всі забули Карабах, а тому, що значна частина суспільства вирішила: повернення до російського минулого не поверне Карабах, але точно забере майбутнє. Він запропонував не реванш, а державність. Не міф про "старшого брата", а важкий мир. Не вічну залежність від Москви, а спробу відкрити Вірменії двері до Європи. І виборець, попри біль, втому й страх, обрав не ностальгію, а шанс.
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