Почему на выборах в Армении Москва получила очередную унизительную оплеуху

В Армении случилось то, чего Москва очень не хотела: Никол Пашинян снова победил. Его Гражданский договор набрал почти 50% и сохраняет возможность самостоятельно формировать правительство. Пророссийский блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна – далеко позади, чуть больше 23%. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Выборы в Армении. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что это фактически были первые парламентские выборы после потери Карабаха, то есть после главной травмы современной Армении. Москва и пророссийская оппозиция строили кампанию на простой формуле: Пашинян = поражение, Запад = измена, Россия = "традиционный защитник". Но проблема в том, что армяне очень хорошо запомнили: когда Азербайджан забирал Карабах, российский защитник просто стоял в стороне. И именно это явилось главным политическим приговором Москве.

"Что хотела Россия? Она желала реванша. Не обязательно формального возвращения своих людей к власти с первой попытки. Минимальная задача была – ослабить Пашиняна, сделать его зависимым от коалиций, заблокировать мир с Азербайджаном, сорвать сближение с ЕС и вернуть Армению в старую постсоветскую клетку. Не вышло. Пашинян не получил конституционного большинства, но получил главное – политический мандат продолжать курс на Европу, нормализацию с Турцией и Азербайджаном и постепенный выход из российской орбиты", – отметил эксперт.

Что касается того, как Пашиняну удалось победить, то политолог замечает, что это на первый взгляд парадоксально, но Пашинян победил не потому, что все забыли Карабах, а потому, что значительная часть общества решила: возвращение в российское прошлое не вернет Карабах, но точно заберет будущее. Он предложил не реванш, а государственность. Не миф о "старшем брате", а трудный мир. Не вечную зависимость от Москвы, а попытку открыть Армении дверь в Европу. И избиратель, несмотря на боль, усталость и страх, выбрал не ностальгию, а шанс.

"Что это значит для Кавказа? Южный Кавказ все меньше похож на русский задний двор. Азербайджан давно играет свою игру. Грузия балансирует между улицей, властью и Западом. А Армения – бывший преданный союзник Москвы – теперь открыто ищет другой маршрут. Это не означает, что Россия исчезнет с Кавказа завтра, но это означает, что ее монополия закончилась. Что это значит для России? Это еще одно поражение Путина без танков. После Молдовы, после проблем с "друзьями" в Европе, после венгерских и словацких шатаний – теперь еще Армения показывает: российское влияние больше не является фатальностью. Его можно сломать", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Армения сделала выбор, который может изменить баланс сил в регионе: кто побеждает на выборах.



