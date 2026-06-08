Почему на выборах в Армении Москва получила очередную унизительную оплеуху

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Кравцев Сергей
В Армении случилось то, чего Москва очень не хотела: Никол Пашинян снова победил. Его Гражданский договор набрал почти 50% и сохраняет возможность самостоятельно формировать правительство. Пророссийский блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна – далеко позади, чуть больше 23%. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Выборы в Армении. Фото: из открытых источников
Эксперт подчеркнул, что это фактически были первые парламентские выборы после потери Карабаха, то есть после главной травмы современной Армении. Москва и пророссийская оппозиция строили кампанию на простой формуле: Пашинян = поражение, Запад = измена, Россия = "традиционный защитник". Но проблема в том, что армяне очень хорошо запомнили: когда Азербайджан забирал Карабах, российский защитник просто стоял в стороне. И именно это явилось главным политическим приговором Москве.
Что касается того, как Пашиняну удалось победить, то политолог замечает, что это на первый взгляд парадоксально, но Пашинян победил не потому, что все забыли Карабах, а потому, что значительная часть общества решила: возвращение в российское прошлое не вернет Карабах, но точно заберет будущее. Он предложил не реванш, а государственность. Не миф о "старшем брате", а трудный мир. Не вечную зависимость от Москвы, а попытку открыть Армении дверь в Европу. И избиратель, несмотря на боль, усталость и страх, выбрал не ностальгию, а шанс.
Читайте на портале "Комментарии" — Армения сделала выбор, который может изменить баланс сил в регионе: кто побеждает на выборах.