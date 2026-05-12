Чому мігранти з Індії не врятують економіку України: яка зарплата їх цікавить

Кравцев Сергей
Україна щорічно втрачає близько 700 тисяч людей через демографічний спад та міграцію. Залучення іноземних працівників досі залишається складним та дорогим процесом. Чому мігранти з Індії не врятують економіку України? Якою оплатою можна заохочувати трудових мігрантів? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.
Експерт з міграційної політики та доктор економічних наук Андрій Гайдуцький заявив в ефірі каналу "Київ24", що український ринок залучення іноземної робочої сили досі не лібералізований.
Експерт порівняв ситуацію з Польщею, де, за його словами, процедура є значно простішою. Там українець спершу влаштовується на роботу, а вже потім оформлює необхідні документи. Також оформлення дозвільних документів там коштує дешевше, незважаючи на те, що середні зарплати в Польщі приблизно втричі вищі, ніж в Україні.
Він зазначив, що Україна надто пізно почала займатися питанням залучення іммігрантів. На його думку, робити це потрібно було ще у 1990-х роках, коли кількість людей, які виїжджали з країни, почала стрімко перевищувати кількість тих, хто приїжджав.
За його словами, зараз Україна стикається з двома серйозними демографічними дисбалансами. Перший полягає у природному скороченні населення, оскільки щороку смертність перевищує народжуваність приблизно на 300 тисяч осіб. Другий дисбаланс – міграційний, оскільки кількість тих, хто виїжджає з країни, приблизно на 400 тисяч більше, ніж кількість тих, хто повертається чи приїжджає.
Економіст Андрій Длигач розповів в ефірі "Київ24", що оскільки йдеться переважно про працівників з Індії, Бангладеша, Ефіопії та низки інших африканських країн, їхня зарплата на 20-30%, а то й на 40% нижча від зарплати українця.
