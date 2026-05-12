Чому мігранти з Індії не врятують економіку України: яка зарплата їх цікавить

Україна щорічно втрачає близько 700 тисяч людей через демографічний спад та міграцію. Залучення іноземних працівників досі залишається складним та дорогим процесом. Чому мігранти з Індії не врятують економіку України? Якою оплатою можна заохочувати трудових мігрантів? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Україна стикається з двома серйозними демографічними дисбалансами

Експерт з міграційної політики та доктор економічних наук Андрій Гайдуцький заявив в ефірі каналу "Київ24", що український ринок залучення іноземної робочої сили досі не лібералізований.

"Привабити іноземця досі дорого. Потрібно заплатити 20–30 тисяч гривень за всі дозвільні документи, і лише після цього він має право приїхати", – сказав Гайдуцький.

Експерт порівняв ситуацію з Польщею, де, за його словами, процедура є значно простішою. Там українець спершу влаштовується на роботу, а вже потім оформлює необхідні документи. Також оформлення дозвільних документів там коштує дешевше, незважаючи на те, що середні зарплати в Польщі приблизно втричі вищі, ніж в Україні.

Він зазначив, що Україна надто пізно почала займатися питанням залучення іммігрантів. На його думку, робити це потрібно було ще у 1990-х роках, коли кількість людей, які виїжджали з країни, почала стрімко перевищувати кількість тих, хто приїжджав.

За його словами, зараз Україна стикається з двома серйозними демографічними дисбалансами. Перший полягає у природному скороченні населення, оскільки щороку смертність перевищує народжуваність приблизно на 300 тисяч осіб. Другий дисбаланс – міграційний, оскільки кількість тих, хто виїжджає з країни, приблизно на 400 тисяч більше, ніж кількість тих, хто повертається чи приїжджає.

"Відповідно, у нас на сьогоднішній день річний дисбаланс щодо робочої сили або населення в цілому становить мінус 700 тисяч. Ось вам орієнтовна відповідь, яка кількість людей нам потрібна, тільки для того, щоб просто підтримувати чисельність населення в Україні", – зазначив Гайдуцький.

Це трудова міграція

Економіст Андрій Длигач розповів в ефірі "Київ24", що оскільки йдеться переважно про працівників з Індії, Бангладеша, Ефіопії та низки інших африканських країн, їхня зарплата на 20-30%, а то й на 40% нижча від зарплати українця.

"Відповідно, зарплата на рівні 15 тисяч грн. нормальна для заохочення таких працівників", — вважає експерт.

"Це трудова міграція. Це особливий підхід, за якого вони отримують їжу, живуть у гуртожитках. Це ж спеціальні інструменти, яким чином заохочуються ці люди. А з іншого боку, зарплата $400 для них — це висока зарплата порівняно з тим, що вони отримують у своїх країнах. Це виграш для всіх", – каже експерт.

