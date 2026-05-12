Почему мигранты из Индии не спасут экономику Украины: какая зарплата их интересует

Украина ежегодно теряет около 700 тысяч человек из-за демографического спада и миграции. Привлечение иностранных работников до сих пор остается сложным и дорогостоящим процессом. Почему мигранты из Индии не спасут экономику Украины? Какой оплатой можно поощрять трудовых мигрантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Украина сталкивается сразу с двумя серьезными демографическими дисбалансами

Эксперт по миграционной политике и доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий заявил в эфире канала "Киев24", что украинский рынок привлечения иностранной рабочей силы до сих пор не либерализован.

"Привлечь иностранца до сих пор дорого. Нужно заплатить 20–30 тысяч гривень за все разрешительные документы, и только после этого он имеет право приехать", – сказал Гайдуцкий.

Эксперт сравнил ситуацию с Польшей, где, по его словам, процедура значительно проще. Там украинец сначала устраивается на работу, а уже потом оформляет необходимые документы. Также оформление разрешительных документов там обходится дешевле, несмотря на то, что средние зарплаты в Польше примерно в три раза выше, чем в Украине.

Он отметил, что Украина слишком поздно начала заниматься вопросом привлечения иммигрантов. По его мнению, делать это нужно было еще в 1990-х годах, когда количество людей, выезжавших из страны, начало стремительно превышать количество тех, кто приезжал.

По его словам, сейчас Украина сталкивается сразу с двумя серьезными демографическими дисбалансами. Первый заключается в естественном сокращении населения, поскольку ежегодно смертность превышает рождаемость примерно на 300 тысяч человек. Второй дисбаланс – миграционный, поскольку количество тех, кто уезжает из страны, примерно на 400 тысяч больше, чем количество тех, кто возвращается или приезжает.

"Соответственно, у нас на сегодняшний день годовой дисбаланс по рабочей силе или по населению в целом составляет минус 700 тысяч. Вот вам ориентировочный ответ, какое количество людей нам нужно, только для того, чтобы просто поддерживать численность населения в Украине", – отметил Гайдуцкий.

Это трудовая миграция

Экономист Андрей Длигач рассказал в эфире "Киев24", что поскольку речь идет преимущественно о работниках из Индии, Бангладеша, Эфиопии и ряда других африканских стран, их зарплата на 20-30%, а то и на 40% ниже от зарплаты украинца.

"Соответственно, зарплата на уровне 15 тысяч грн нормальная для поощрения таких работников", — считает эксперт.

"Это трудовая миграция. Это особенный подход, при котором они получают еду, живут в общежитиях. Это же специальные инструменты, каким образом поощряются эти люди. А с другой стороны, зарплата $400 для них — это высоченная зарплата в сравнении с тем, что они получают в своих странах. Это выигрыш для всех", – говорит эксперт.

