Почему мигранты из Индии не спасут экономику Украины: какая зарплата их интересует

Кравцев Сергей
Украина ежегодно теряет около 700 тысяч человек из-за демографического спада и миграции. Привлечение иностранных работников до сих пор остается сложным и дорогостоящим процессом. Почему мигранты из Индии не спасут экономику Украины? Какой оплатой можно поощрять трудовых мигрантов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Эксперт по миграционной политике и доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий заявил в эфире канала "Киев24", что украинский рынок привлечения иностранной рабочей силы до сих пор не либерализован.
Эксперт сравнил ситуацию с Польшей, где, по его словам, процедура значительно проще. Там украинец сначала устраивается на работу, а уже потом оформляет необходимые документы. Также оформление разрешительных документов там обходится дешевле, несмотря на то, что средние зарплаты в Польше примерно в три раза выше, чем в Украине.
Он отметил, что Украина слишком поздно начала заниматься вопросом привлечения иммигрантов. По его мнению, делать это нужно было еще в 1990-х годах, когда количество людей, выезжавших из страны, начало стремительно превышать количество тех, кто приезжал.
По его словам, сейчас Украина сталкивается сразу с двумя серьезными демографическими дисбалансами. Первый заключается в естественном сокращении населения, поскольку ежегодно смертность превышает рождаемость примерно на 300 тысяч человек. Второй дисбаланс – миграционный, поскольку количество тех, кто уезжает из страны, примерно на 400 тысяч больше, чем количество тех, кто возвращается или приезжает.
Экономист Андрей Длигач рассказал в эфире "Киев24", что поскольку речь идет преимущественно о работниках из Индии, Бангладеша, Эфиопии и ряда других африканских стран, их зарплата на 20-30%, а то и на 40% ниже от зарплаты украинца.
