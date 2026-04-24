Чому Європа дала зелене світло «Дружбі»: у чому небезпека для України

Питання навколо нафтопроводу "Дружба" є вкрай заполітизованим і неоднозначним навіть для самої Росії. Те, що Європа продовжує купувати російські енергоресурси, дійсно виглядає, як фінансування війни проти самої себе. Однак позиція ЄС у цьому питанні продиктована не стільки "закриванням очей", скільки жорсткою інституційною реальністю. Про це розповіла експерт Українського інституту політики Єва Антоненко.

"В ЄС рішення ухвалюються одностайно. Угорщина та Словаччина ще у 2022 році вибили для себе винятки з нафтового ембарго. Вони пояснюють свою нездатність диверсифікувати поставки комбінацією географічних, інфраструктурних та технологічних факторів: будучи країнами без виходу до моря, вони не можуть приймати нафтові танкери, а альтернативний маршрут (трубопровід "Адрія" з Хорватії) має меншу пропускну здатність і значно вищі транзитні тарифи", – зазначає експерт.

Вона додає, крім того, їхні ключові НПЗ налаштовані саме на переробку важкої російської нафти марки Urals, і перехід на інші, легші сорти сировини вимагає величезних інвестицій та років модернізації обладнання, що в сукупності з банальним небажанням урядів втрачати прибутки від дешевшої російської нафти гальмує процес реальної відмови від неї. Тому Угорщина та Словаччина використовували блокування 90 млрд дол. як шантаж, щоб змусити Київ відновити транзит. Для Брюсселя розблокування цих коштів було пріоритетом номер один, тому на Київ чинився тиск щодо пошуку юридичного "компромісу" (наприклад, коли нафту купує угорська компанія MOL ще на кордоні з Білоруссю, і формально Україною тече вже "європейська" нафта).

Експерт говорить, що для України дозвіл на транзит російської нафти в умовах війни є складним кроком, але також продиктованим певними вигодами. По-перше, це вже згаданий кредит, без якого навряд чи вдасться в повній мірі фінансувати соціальні та інші видатки. І по-друге – момент, який є найбільшим гібридним парадоксом в усій ситуації: українська техніка частково заправляється дизелем, який виробляється на європейських НПЗ, зокрема, на угорському MOL та словацькому Slovnaft. А ці заводи працюють на тій самій російській нафті з "Дружби". Перекривши трубу, Україна ризикувала б отримати дефіцит пального для фронту та новий стрибок цін на АЗС.

"При цьому в самій Росії ситуація викликає не менший резонанс серед так званих "Z-патріотів" та радикальних мілітаристів. Вони відкрито обурюються тим, що нафта йде до країн НАТО (Угорщини та Словаччини), які, незважаючи на проросійську риторику лідерів, не блокують постачання паливно-мастильних матеріалів в Україну, а саме постачання нафтопродуктів розблокує кошти для України. Таким чином, РФ також потрапила у власну економіко-політичну пастку. Вона продає ресурс "недружнім" країнам, бо їй критично потрібні гроші та політичні важелі впливу всередині ЄС", – зазначила Єва Антоненко.

Вона підсумовує, ця ситуація ілюструє цинічну реальність: у сучасному глобалізованому світі навіть найбільш екзистенційні та криваві війни неминуче супроводжуються торгово-фінансовими компромісами. Крім того, ми наявно бачимо межі санкційної політики: вона працює лише настільки, наскільки країни готові жертвувати власними економічними вигодами.

