Почему Европа дала зеленый свет «Дружбе»: в чем опасность для Украины

Вопрос вокруг нефтепровода "Дружба" крайне политизирован и неоднозначен даже для самой России. То, что Европа продолжает покупать российские энергоресурсы, действительно выглядит как финансирование войны против самой себя. Однако позиция ЕС в этом вопросе продиктована не столько "закрыванием глаз", сколько жесткой институциональной реальностью. Об этом рассказала эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.

Нефтепровод "Дружба".

"В ЕС решения принимаются единогласно. Венгрия и Словакия еще в 2022 году выбили для себя исключения из нефтяного эмбарго. Они объясняют свою неспособность диверсифицировать поставки комбинацией географических, инфраструктурных и технологических факторов: будучи странами без выхода к морю они не могут принимать нефтяные танкеры, а альтернативный маршрут (трубопровод "Адрия" из Хорватии) имеет меньшую пропускную способность и значительно более высокие транзитные тарифы", – отмечает эксперт.

Она добавляет, кроме того, их ключевые НПЗ настроены именно на переработку тяжелой российской нефти марки Urals, и переход на другие, более легкие сорта сырья требует огромных инвестиций и лет модернизации оборудования, что в совокупности с банальным нежеланием правительств терять доходы от дешевой российской нефти тормозит процесс реального. Поэтому Венгрия и Словакия использовали блокировку 90 млрд дол. как шантаж, чтобы заставить Киев восстановить транзит. Для Брюсселя разблокирование этих средств было приоритетом номер один, поэтому на Киев оказывалось давление на поиск юридического "компромисса" (например, когда нефть покупает венгерская компания MOL еще на границе с Беларусью, и формально по Украине течет уже "европейская" нефть).

Эксперт говорит, что для Украины разрешение на транзит российской нефти в условиях войны является сложным шагом, но также продиктовано определенными выгодами. Во-первых, это уже упомянутый кредит, без которого вряд ли удастся в полной мере финансировать социальные и прочие расходы. И во-вторых – момент, который является самым гибридным парадоксом во всей ситуации: украинская техника частично заправляется дизелем, производимым на европейских НПЗ, в частности, на венгерском MOL и словацком Slovnaft. А эти заводы работают на той же российской нефти из "Дружбы". Перекрыв трубу, Украина рисковала бы получить дефицит горючего для фронта и новый скачок цен на АЗС.

"При этом в самой России ситуация вызывает не меньший резонанс среди так называемых Z-патриотов и радикальных милитаристов. Они открыто возмущаются тем, что нефть идет в страны НАТО (Венгрии и Словакии), которые, несмотря на пророссийскую риторику лидеров, не блокируют поставки горюче-смазочных материалов в Украину, а именно поставки нефтепродуктов разблокирует средства для Украины. Таким образом, РФ также попала в собственную экономико-политическую ловушку. Она продает ресурс "недружественным" странам, потому что ей критически нужны деньги и политические рычаги влияния внутри ЕС", – отметила Ева Антоненко.

Она подытоживает, эта ситуация иллюстрирует циничную реальность: в современном глобализированном мире даже самые экзистенциальные и кровавые войны неизбежно сопровождаются торгово-финансовыми компромиссами. Кроме того, мы видим границы санкционной политики: она работает лишь настолько, насколько страны готовы жертвовать собственными экономическими выгодами.

