Чому цього року Нобелівську премію миру не отримає її переможець

Цього року одна з найочікуваніших церемоній Нобелівської премії миру пройде без своєї головної героїні. Переможниця 2025 року, венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо, не зможе особисто отримати нагороду через серйозні загрози її безпеці. Замість неї премію прийме її донька Ана Коріна Соса.

Марія Коріна Мачадо. Фото: Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Марія Коріна Мачадо відома як одна з найвпливовіших критикинь режиму Ніколаса Мадуро. Вона була удостоєна премією миру за “невтомну боротьбу за демократичні права народу Венесуели”. Проте її участь у церемонії від самого початку була під питанням. Опозиціонерка тривалий час переховується після президентських виборів, де, за твердженнями опозиції, саме вона здобула перемогу.

Нобелівський інститут раніше заявляв, що очікує її приїзду до Осло, але напередодні церемонії підтвердив, що Мачадо не зможе бути присутня фізично.

"Вона просто живе з загрозою смерті від режиму. Ця загроза також діє, коли вона перебуває за межами країни", — сказав директора інституту Крістіан Берг Харпвікен.

Попри це, організатори наголосили, що Мачадо зробила все можливе, щоб прибути на вручення, подорожуючи “в надзвичайно небезпечних умовах”. Вони також підтвердили, що її донька виголосить промову, написану самою лауреаткою.

Це не поодинокий випадок, коли лауреат Нобелівської премії миру не отримує її на офіційній церемонії нагородження. У 2023 році правозахисниця Наргес Мохаммаді була ув’язнена в Ірані, тому не змогла бути присутня на церемонії, а її нагороду отримали доньки-близнючки. У 2022 році білоруського правозахисника Алеся Бєляцького представляла його дружина.

Хто така Марія Коріна Мачадо

Марія Коріна Мачадо — провідна опозиційна політикиня Венесуели, яка балотувалася на президентських виборах 2024 року, але була усунена від участі судом. Марія Коріна Мачадо стала символом демократичного опору у Венесуелі.

Після спірних виборів, на яких переміг Ніколас Мадуро, Мачадо переховується, хоча її місцезнаходження невідоме. Уряд країни назвав її "втікачкою", звинувачуючи в "актах змови та тероризмі". Водночас, вона була відзначена Нобелівською премією миру за її "боротьбу у мирному переході від диктатури до демократії" у Венесуелі.

