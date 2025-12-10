Почему в этом году Нобелевскую премию мира не получит ее победитель

В этом году одна из самых ожидаемых церемоний Нобелевской премии мира пройдет без своей главной героини. Победительница 2025 года, венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, не сможет лично получить награду из-за серьезных угроз ее безопасности. Вместо нее премию примет ее дочь Ана Корина Соса.

Мария Корина Мачадо. Фото: Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Мария Корина Мачадо известна как одна из самых влиятельных критиков режима Николаса Мадуро. Она была удостоена премии мира за неутомимую борьбу за демократические права народа Венесуэлы. Однако ее участие в церемонии изначально было под вопросом. Оппозиционерка долгое время скрывается после президентских выборов, где, по утверждениям оппозиции, именно она одержала победу.

Нобелевский институт ранее заявлял, что ожидает ее приезда в Осло, но в преддверии церемонии подтвердил, что Мачадо не сможет присутствовать физически.

"Она просто живет с угрозой смерти от режима. Эта угроза также действует, когда она находится за пределами страны", — сказал директор института Кристиан Берг Харпвикен.

Несмотря на это, организаторы подчеркнули, что Мачадо сделала все возможное, чтобы прибыть на вручение, путешествуя "в чрезвычайно опасных условиях". Они также подтвердили, что ее дочь произнесет речь, написанную самой лауреаткой.

Это не одинокий случай, когда лауреат Нобелевской премии мира не получает ее на официальной церемонии награждения. В 2023 году правозащитница Наргес Мохаммади была заключена в Иране, поэтому не смогла присутствовать на церемонии, а ее награду получили дочери-близнецы. В 2022 году белорусского правозащитника Алеся Беляцкого представляла его супруга.

Кто такая Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо – ведущий оппозиционный политик Венесуэлы, который баллотировался на президентских выборах 2024 года, но была отстранена от участия судом. Мария Корина Мачадо стала символом демократического сопротивления в Венесуэле.

После спорных выборов, на которых победил Николас Мадуро, Мачадо скрывается, хотя ее местонахождение неизвестно. Правительство страны назвало ее "беглецом", обвиняя в "актах заговора и терроризме". В то же время она была отмечена Нобелевской премией мира за ее "борьбу в мирном переходе от диктатуры к демократии" в Венесуэле.

