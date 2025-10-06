Чоловік розповів про свою першу несподівану думку після того, як його дружина відрізала йому пеніс

У 1993 році чоловік, на ім'я Джон Боббітт прокинувся і виявив, що його дружина Лорена відрізала йому пеніс, поки він спав. Через роки чоловік зізнався про несподівану думку, яка перша прийшла йому в голові.

Чоловік розповів про що подумав, коли йому відрізали пеніс. freepik/wayhomestudio

Пара познайомилася у 1988 році, а вже за рік одружилася. Їхнє спільне життя швидко перетворилося на низку скандалів і взаємних звинувачень. Лорена заявляла, що чоловік систематично її бив і ґвалтував, тоді як Джон називав дружину "ревнивою та агресивною".

За словами Лорени, у ніч на 22 червня 1993 року після чергового зґвалтування вона вийшла на кухню, узяла ніж і відрізала чоловікові статевий орган. Вона викинула його з вікна автомобіля, однак поліції вдалося знайти частину тіла, і лікарі пришили її під час дев’ятигодинної операції.

Через десятиліття Джон Боббіт розповів у інтерв’ю People, що першою його думкою після пробудження було не про біль, а про фільм жахів.

"Фредді Крюгер і Джейсон тоді були на піку популярності. Я прокинувся й подумав, що це Фредді. Мабуть, я просто став його жертвою у сні", — сказав Боббіт.

Чоловік описав ситуацію, як "пробудження у кошмарі", коли зрозумів, що кровоточить і що частини його тіла більше немає.

Подружжя судили. Джона за сексуальне насильство, а Лорену за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіка виправдали, а жінку визнали невинною через "тимчасовий стан психічного розладу". Джон згодом знявся у кількох порнофільмах, щоб, як він казав, "довести, що все працює".

Щодо рішення дружини відрізати пеніс, Боббіт вказав, що "я розумію, чому вона це зробила — я розбив їй серце".

