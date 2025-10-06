logo_ukra

Чоловік розповів про свою першу несподівану думку після того, як його дружина відрізала йому пеніс
НОВИНИ

Чоловік розповів про свою першу несподівану думку після того, як його дружина відрізала йому пеніс

Дружина відрізала чоловіку пеніс. Той подумав, що йому сниться фільм жахів.

6 жовтня 2025, 15:15
Автор:
avatar

Slava Kot

У 1993 році чоловік, на ім'я Джон Боббітт прокинувся і виявив, що його дружина Лорена відрізала йому пеніс, поки він спав. Через роки чоловік зізнався про несподівану думку, яка перша прийшла йому в голові.

Чоловік розповів про свою першу несподівану думку після того, як його дружина відрізала йому пеніс

Чоловік розповів про що подумав, коли йому відрізали пеніс. freepik/wayhomestudio

Пара познайомилася у 1988 році, а вже за рік одружилася. Їхнє спільне життя швидко перетворилося на низку скандалів і взаємних звинувачень. Лорена заявляла, що чоловік систематично її бив і ґвалтував, тоді як Джон називав дружину "ревнивою та агресивною".

За словами Лорени, у ніч на 22 червня 1993 року після чергового зґвалтування вона вийшла на кухню, узяла ніж і відрізала чоловікові статевий орган. Вона викинула його з вікна автомобіля, однак поліції вдалося знайти частину тіла, і лікарі пришили її під час дев’ятигодинної операції.

Через десятиліття Джон Боббіт розповів у інтерв’ю People, що першою його думкою після пробудження було не про біль, а про фільм жахів.

"Фредді Крюгер і Джейсон тоді були на піку популярності. Я прокинувся й подумав, що це Фредді. Мабуть, я просто став його жертвою у сні", — сказав Боббіт.

Чоловік описав ситуацію, як "пробудження у кошмарі", коли зрозумів, що кровоточить і що частини його тіла більше немає. 

Подружжя судили. Джона за сексуальне насильство, а Лорену за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіка виправдали, а жінку визнали невинною через "тимчасовий стан психічного розладу". Джон згодом знявся у кількох порнофільмах, щоб, як він казав, "довести, що все працює".

Щодо рішення дружини відрізати пеніс, Боббіт вказав, що "я розумію, чому вона це зробила — я розбив їй серце".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про курйозний випадок у Південній Кореї, де Apple змінила рекламу iPhone Air через суперечливий жест про пеніс.

Також "Коментарі" писали, що лікарі назвали вік, коли пеніс перестає рости.



