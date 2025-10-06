Мужчина рассказал о своей первой неожиданной мысли после того, как его жена отрезала ему пенис

В 1993 году мужчина по имени Джон Боббитт проснулся и обнаружил, что его жена Лорена отрезала ему пенис, пока он спал. Через годы мужчина признался о неожиданной мысли, которая первой пришла ему в голову.

Мужчина рассказал о чем подумал, когда ему отрезали пенис. freepik/wayhomestudio

Пара познакомилась в 1988 году, а уже через год вышла замуж. Их общая жизнь быстро превратилась в ряд скандалов и взаимных обвинений. Лорена заявляла, что муж систематически ее избивал и насиловал, в то время как Джон называл жену "ревнивой и агрессивной".

По словам Лорены, в ночь на 22 июня 1993 после очередного изнасилования она вышла на кухню, взяла нож и отрезала мужу половой орган. Она выбросила его из окна автомобиля, однако полиции удалось обнаружить часть тела, и врачи пришили ее во время девятичасовой операции.

Спустя десятилетие Джон Боббит рассказал в интервью People, что первой его мыслю после пробуждения было не о боли, а о фильме ужасов.

"Фредди Крюгер и Джейсон тогда были на пике популярности. Я проснулся и подумал, что это Фредди. Пожалуй, я просто стал его жертвой во сне", — сказал Боббит.

Мужчина описал ситуацию, как "пробуждение в кошмаре", когда понял, что кровоточит и части его тела больше нет.

Супруг судили. Джона за сексуальное насилие, а Лорену за причинение тяжких телесных повреждений. Мужчину оправдали, а женщину признали невиновной из-за "временного состояния психического расстройства". Джон впоследствии снялся в нескольких порнофильмах, чтобы, как он говорил, "доказать, что все работает".

Относительно решения жены отрезать член, Боббит указал, что "я понимаю, почему она это сделала — я разбил ей сердце".

