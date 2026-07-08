Членство в ЄС може стати від Україні ще далі: якої помилки припустилася влада

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Кравцев Сергей
Самодержець діє більш, ніж передбачувано, якщо на голову сипляться погані новини. Він вводить санкції. Цього разу крайнім став Борислав Береза, український громадянин, ветеран війни, екс-нардеп, блогер. Про це розповів екс-генпрокурор Юрій Луценко.
Санкції. Фото: з відкритих джерел
Юрій Луценко продовжує, причини Указу традиційно не повідомляються. І правильно. Іспанський король Карл 3 в 1767 таємним указом вигнав усіх єзуітів з країни. Указ не пояснював причин вигнання – лише фраза “за надзвичайно вагомими причинами, які Я залишаю в Своїй Королівській Свідомості”.
За словам Луценка, можна було б посміятися про кімнату сміху з кривими дзеркалами, де блукає голий король. Якби у Європарламенті не відбувалися дебати по Доповіді щодо України. Де й так констатується відсутність необхідних для вступу в ЄС реформ. Тепер до цього додасться ще й утиски свободи слова.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні укази, якими запровадив обмеження проти низки фізичних та юридичних осіб. Серед тих, хто опинився у списку санкцій, — колишній народний депутат України VIII скликання Борислав Береза. Відповідні рішення опубліковані в указах президента №587/2026 та №588/2026. При цьому, офіційні причини включення екс-нардепа до переліку окремо не роз'яснюються.