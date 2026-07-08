Членство в ЄС може стати від Україні ще далі: якої помилки припустилася влада

Самодержець діє більш, ніж передбачувано, якщо на голову сипляться погані новини. Він вводить санкції. Цього разу крайнім став Борислав Береза, український громадянин, ветеран війни, екс-нардеп, блогер. Про це розповів екс-генпрокурор Юрій Луценко.

Санкції. Фото: з відкритих джерел

"Тепер йому заборонено: "заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона)". А також Бориславу Березі Указом не дозволяється брати участь в приватизації та анулювано офіційні візити, засідання, переговори з питань укладення договорів чи угод", – зазначив екс-генпрокурор.

Юрій Луценко продовжує, причини Указу традиційно не повідомляються. І правильно. Іспанський король Карл 3 в 1767 таємним указом вигнав усіх єзуітів з країни. Указ не пояснював причин вигнання – лише фраза “за надзвичайно вагомими причинами, які Я залишаю в Своїй Королівській Свідомості”.

За словам Луценка, можна було б посміятися про кімнату сміху з кривими дзеркалами, де блукає голий король. Якби у Європарламенті не відбувалися дебати по Доповіді щодо України. Де й так констатується відсутність необхідних для вступу в ЄС реформ. Тепер до цього додасться ще й утиски свободи слова.

"Королівські капризи коштують нам демократичного майбутнього. За яке віддавали і віддають своє життя українські герої", – констатував Луценко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні укази, якими запровадив обмеження проти низки фізичних та юридичних осіб. Серед тих, хто опинився у списку санкцій, — колишній народний депутат України VIII скликання Борислав Береза. Відповідні рішення опубліковані в указах президента №587/2026 та №588/2026. При цьому, офіційні причини включення екс-нардепа до переліку окремо не роз'яснюються.



