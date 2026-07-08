Членство в ЕС может стать от Украины еще дальше: какую ошибку допустила власть

Самодержец действует более чем предсказуемо, если на голову сыплются плохие новости. Он вводит санкции. В этот раз крайним стал Борислав Береза, украинский гражданин, ветеран войны, экс-нардеп, блоггер. Об этом рассказал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Санкции. Фото: из открытых источников

"Теперь ему запрещено: "захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет)". А также Бориславу Берегу Указом не разрешается участвовать в приватизации и аннулированы официальные визиты, заседания, переговоры по вопросам заключения договоров или соглашений", – отметил экс-генпрокурор.

Юрий Луценко продолжает, причины указа традиционно не сообщаются. И верно. Испанский король Карл 3 в 1767 году тайным указом изгнал всех иезуитов из страны. Указ не объяснял причины изгнания – лишь фраза "по чрезвычайно весомым причинам, которые Я оставляю в Своем Королевском Сознании".

По словам Луценко, можно было бы посмеяться о комнате смеха с кривыми зеркалами, где бродит голый король. Если бы в Европарламенте не проходили дебаты по Докладу по Украине. Где и без того констатируется отсутствие необходимых для вступления в ЕС реформ. Теперь к этому прибавится еще и притеснение свободы слова.

"Королевские капризы стоят нам демократического будущего. За которое отдавали и отдают свою жизнь украинским героям", – констатировал Луценко.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные указы, которыми ввел ограничения против ряда физических и юридических лиц. Среди оказавшихся в списке санкций — бывший народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза. Соответствующие решения опубликованы в указах президента №587/2026 и №588/2026. При этом официальные причины включения экс-нардепа в перечень не разъясняются отдельно.



