Чим завершився візит Сі до США: хто у результаті залишився у виграші

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Кравцев Сергей
Справжнім господарем саміту США та Китаю у Вашингтоні був Сі Цзіньпінь. Саме тому протягом всього візиту президент Китаю виглядав паном, а президент Сполучених Штатів Америки – його холуєм. Про це розповів політичний оглядач Сергій Марченко.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, відповідь на питання, чому Трамп був таким чемним і плазував перед китайським лідером полягає у тому, що КНР міцно тримає президента США за одне місце перед проміжними виборами до Конгресу.
За його словами, приїхавши до Трампа, Сі робить йому велику послугу, бо цей візит працює на рейтинги американського лідера, але Панда не була б Пандою, якби вона не мала хитрий план. Ну, а Трамп, за своєю звичкою, розплачується за все інтересами Сполучених Штатів.
Він додає, виглядає так, що саме втратами американської економіки Трамп і розплачується з Сі за його візит підтримки. Класична схема – клоун і шахрай напрацював так, що країна стоїть на межі великих проблем, але він намагається купити популярність у своєї секти виборців, купуючи закордонних лідерів за рахунок бюджету і національних інтересів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.