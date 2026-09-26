Чим завершився візит Сі до США: хто у результаті залишився у виграші

Справжнім господарем саміту США та Китаю у Вашингтоні був Сі Цзіньпінь. Саме тому протягом всього візиту президент Китаю виглядав паном, а президент Сполучених Штатів Америки – його холуєм. Про це розповів політичний оглядач Сергій Марченко.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, відповідь на питання, чому Трамп був таким чемним і плазував перед китайським лідером полягає у тому, що КНР міцно тримає президента США за одне місце перед проміжними виборами до Конгресу.

"Американський потужник догосподарювався до того, що американці виють від високих цін на паливо і все інше далі, по ланцюжку. І хоча кількість неадекватів завжди більша, ніж нормальних людей, навіть їм через економічні проблеми стало доходити, що щось із цим Калігулою з Мар-а-Лаго іде не так. Доля виборів висить на волосині і в цих умовах Трампу, як повітря, треба не погіршувати шанси обратися новими торгівельними війнами з Китаєм", – зазначив аналітик.

За його словами, приїхавши до Трампа, Сі робить йому велику послугу, бо цей візит працює на рейтинги американського лідера, але Панда не була б Пандою, якби вона не мала хитрий план. Ну, а Трамп, за своєю звичкою, розплачується за все інтересами Сполучених Штатів.

"Наприклад, та сама угода з Китаєм, яку подовжили на 2 місяці, щоб Трамп міг спокійно провести передвиборчу кампанію і уникнути катастрофи для Республіканської партії, містить умову, що китайці зобов'язані купувати американської аграрної продукції на 17 млрд доларів, не включаючи сою. Звичайно, Китай і не думає виконувати цю угоду. Так само Панда так і не дав дозволу на постачання в США необхідних мінералів у повному обсязі", – зазначив Марченко.

Він додає, виглядає так, що саме втратами американської економіки Трамп і розплачується з Сі за його візит підтримки. Класична схема – клоун і шахрай напрацював так, що країна стоїть на межі великих проблем, але він намагається купити популярність у своєї секти виборців, купуючи закордонних лідерів за рахунок бюджету і національних інтересів.

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