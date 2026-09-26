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Чем завершился визит Си в США: кто в итоге остался в выигрыше

Приехав в Трамп, Си оказывает ему большую услугу, потому что этот визит работает на рейтинги американского лидера, но есть нюанс и не один

26 сентября 2026, 12:07
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Кравцев Сергей

Настоящим хозяином саммита США и Китая в Вашингтоне был Си Цзиньпинь. Именно поэтому на протяжении всего визита президент Китая выглядел господином, а президент Соединенных Штатов Америки – его холуем. Об этом рассказал политический обозреватель Сергей Марченко.

Чем завершился визит Си в США: кто в итоге остался в выигрыше

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что ответ на вопрос, почему Трамп был таким вежливым и ползал перед китайским лидером заключается в том, что КНР крепко держит президента США за одно место перед промежуточными выборами в Конгресс.

"Американский мощник дохозяйничал до того, что американцы воют от высоких цен на топливо и все остальное дальше, по цепочке. И хотя количество неадекватов всегда больше, чем нормальных людей, даже им из-за экономических проблем стало доходить, что что-то с этим Калигулой из Мар-а-Лаго идет не так. Судьба выборов висит на волоске и в этих условиях Трампу, как воздух, нужно не ухудшать шансы обратиться новыми торговыми войнами с Китаем", – отметил аналитик.

По его словам, приехав в Трамп, Си оказывает ему большую услугу, потому что этот визит работает на рейтинги американского лидера, но Панда не была бы Пандой, если бы у нее не был хитрый план. Ну а Трамп, по своей привычке, расплачивается за все интересами Соединенных Штатов.

"Например, то же соглашение с Китаем, которое продлили на 2 месяца, чтобы Трамп мог спокойно провести предвыборную кампанию и избежать катастрофы для Республиканской партии, содержит условие, что китайцы обязаны покупать американскую аграрную продукцию на 17 млрд долларов, не включая сою. Конечно, Китай и не думает выполнять это соглашение. Также Панда так и не дал разрешения на поставку в США необходимых минералов в полном объеме", – отметил Марченко.

Он добавляет, похоже, что именно потерями американской экономики Трамп и расплачивается с Си за его визит поддержки. Классическая схема – клоун и мошенник наработал так, что страна стоит на грани больших проблем, но пытается купить популярность у своей секты избирателей, покупая зарубежных лидеров за счет бюджета и национальных интересов.

Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.




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