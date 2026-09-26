Чем завершился визит Си в США: кто в итоге остался в выигрыше

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Кравцев Сергей
Настоящим хозяином саммита США и Китая в Вашингтоне был Си Цзиньпинь. Именно поэтому на протяжении всего визита президент Китая выглядел господином, а президент Соединенных Штатов Америки – его холуем. Об этом рассказал политический обозреватель Сергей Марченко.
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что ответ на вопрос, почему Трамп был таким вежливым и ползал перед китайским лидером заключается в том, что КНР крепко держит президента США за одно место перед промежуточными выборами в Конгресс.
По его словам, приехав в Трамп, Си оказывает ему большую услугу, потому что этот визит работает на рейтинги американского лидера, но Панда не была бы Пандой, если бы у нее не был хитрый план. Ну а Трамп, по своей привычке, расплачивается за все интересами Соединенных Штатов.
Он добавляет, похоже, что именно потерями американской экономики Трамп и расплачивается с Си за его визит поддержки. Классическая схема – клоун и мошенник наработал так, что страна стоит на грани больших проблем, но пытается купить популярность у своей секты избирателей, покупая зарубежных лидеров за счет бюджета и национальных интересов.
Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.