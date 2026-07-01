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Чим закінчилася спроба позбавити Зеленського найвищої нагороди Чехії: у Празі поставили крапку

Адміністрація президента Чехії офіційно пояснила, чому ініціатива опозиції не має жодних юридичних перспектив

1 липня 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента Чехії Петра Павела офіційно відкинула ініціативу опозиційної партії "Свобода та пряма демократія" (SPD), яка вимагала позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого лева.

Чим закінчилася спроба позбавити Зеленського найвищої нагороди Чехії: у Празі поставили крапку

Петр Павел та Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у канцелярії глави чеської держави, чинне законодавство не надає президенту повноважень самостійно скасовувати раніше присуджені державні нагороди. Відповідне роз'яснення прес-служба президента надала у коментарі агентству "Укрінформ".

В адміністрації наголосили, що Конституція Чехії та профільний закон чітко регулюють подібні питання. Згідно з цими нормами, позбавлення державної нагороди можливе виключно на підставі судового рішення, що набрало законної сили. При цьому суд має призначити спеціальне покарання у вигляді позбавлення почесних звань та державних нагород, що передбачено Кримінальним кодексом лише у виняткових випадках.

Таким чином, політичні звернення, заяви партій чи громадський тиск власними силами не можуть стати підставою для скасування президентського указу про нагородження.

Нагадаємо, раніше партія SPD виступила з ініціативою переглянути рішення про нагородження Володимира Зеленського орденом Білого лева – найвищою державною нагородою Чехії. Проте офіційна відповідь канцелярії президента фактично виключила можливість реалізації такої пропозиції без відповідного судового процесу.

Заява адміністрації Петра Павела означає, що питання має не політичний, а виключно юридичний характер. Поки що відсутнє судове рішення, яке відповідає вимогам законодавства, підстав для позбавлення українського президента високої чеської нагороди не існує.

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Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4139271-ceski-ultrapravi-iniciuut-pozbavlenna-zelenskogo-ordena-u-prezidenta-pavela-prokomentuvali.html
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