Чим закінчилася спроба позбавити Зеленського найвищої нагороди Чехії: у Празі поставили крапку

Адміністрація президента Чехії Петра Павела офіційно відкинула ініціативу опозиційної партії "Свобода та пряма демократія" (SPD), яка вимагала позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого лева.

Петр Павел та Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у канцелярії глави чеської держави, чинне законодавство не надає президенту повноважень самостійно скасовувати раніше присуджені державні нагороди. Відповідне роз'яснення прес-служба президента надала у коментарі агентству "Укрінформ".

В адміністрації наголосили, що Конституція Чехії та профільний закон чітко регулюють подібні питання. Згідно з цими нормами, позбавлення державної нагороди можливе виключно на підставі судового рішення, що набрало законної сили. При цьому суд має призначити спеціальне покарання у вигляді позбавлення почесних звань та державних нагород, що передбачено Кримінальним кодексом лише у виняткових випадках.

Таким чином, політичні звернення, заяви партій чи громадський тиск власними силами не можуть стати підставою для скасування президентського указу про нагородження.

Нагадаємо, раніше партія SPD виступила з ініціативою переглянути рішення про нагородження Володимира Зеленського орденом Білого лева – найвищою державною нагородою Чехії. Проте офіційна відповідь канцелярії президента фактично виключила можливість реалізації такої пропозиції без відповідного судового процесу.

Заява адміністрації Петра Павела означає, що питання має не політичний, а виключно юридичний характер. Поки що відсутнє судове рішення, яке відповідає вимогам законодавства, підстав для позбавлення українського президента високої чеської нагороди не існує.

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