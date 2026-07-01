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Чем закончилась попытка лишить Зеленского высшей награды Чехии: в Праге поставили точку

Администрация президента Чехии официально объяснила, почему инициатива оппозиции не имеет никаких юридических перспектив

1 июля 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Администрация президента Чехии Петра Павела официально отвергла инициативу оппозиционной партии "Свобода и прямая демократия" (SPD), которая требовала лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого льва.

Чем закончилась попытка лишить Зеленского высшей награды Чехии: в Праге поставили точку

Петр Павел и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Как сообщили в канцелярии главы чешского государства, действующее законодательство не предоставляет президенту полномочий самостоятельно отменять ранее присужденные государственные награды. Соответствующее разъяснение пресс-служба президента предоставила в комментарии агентству "Укринформ".

В администрации подчеркнули, что Конституция Чехии и профильный закон четко регулируют подобные вопросы. Согласно этим нормам, лишение государственной награды возможно исключительно на основании вступившего в законную силу судебного решения. При этом суд должен назначить специальное наказание в виде лишения почетных званий и государственных наград, что предусмотрено Уголовным кодексом только в исключительных случаях.

Таким образом, политические обращения, заявления партий или общественное давление сами по себе не могут стать основанием для отмены президентского указа о награждении.

Напомним, ранее партия SPD выступила с инициативой пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского орденом Белого льва — высшей государственной наградой Чехии. Однако официальный ответ канцелярии президента фактически исключил возможность реализации такого предложения без соответствующего судебного процесса.

Заявление администрации Петра Павела означает, что вопрос носит не политический, а исключительно юридический характер. Пока отсутствует судебное решение, отвечающее требованиям законодательства, оснований для лишения украинского президента высокой чешской награды не существует.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4139271-ceski-ultrapravi-iniciuut-pozbavlenna-zelenskogo-ordena-u-prezidenta-pavela-prokomentuvali.html
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