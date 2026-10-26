Чим утримувати 800 тисяч війська після війни: чи вистачить Україні грошей

В українському інформаційному просторі розгорнулася дискусія щодо параметрів оборонного сектору після завершення бойових дій. Приводом для обговорень стали слова Президента про можливе утримання 800-тисячного війська, що викликало запитання в суспільстві щодо економічних можливостей держави.

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"Бачу в соцмережах запитання про те, яким чином після війни утримувати армію в 800 тисяч", — зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він підкреслив, що критики оминають ключовий нюанс заяви глави держави, адже головною умовою для таких масштабів є наявність відповідних фінансів.

Посадовець наголосив, що архітектура безпеки майбутнього має два фундаментальні аспекти, і розмір збройних сил у жодному разі не може диктуватися ззовні під час будь-яких перемовин.

"Україна не має погоджуватися на умови, за яких чисельність армії взагалі є предметом угоди", — заявив Коваленко, додавши, що це виключно внутрішня справа нашої країни.

За його словами, якщо держава матиме кошти на гідні контракти — велика армія буде, якщо ні — її чисельність скоригується природним шляхом, адже безстрокова служба у мирний час є неможливою. Крім того, очільник ЦПД згадав про необхідність законодавчого врегулювання приватних військових компаній та резюмував, що до періоду "після війни" українському суспільству ще потрібно дожити.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна поступово просувається до миру, проте головним випробуванням стане готовність сторін перейти від дипломатичних заяв до конкретних домовленостей. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю провідній "ТСН.Тиждень" Аллі Мазур, висловивши надію на результативні переговори за участю України, США та Росії у листопаді.