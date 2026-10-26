Чем содержать 800 тысяч войск после войны: хватит ли Украине денег

В украинском информационном пространстве развернулась дискуссия о параметрах оборонного сектора после завершения боевых действий. Поводом для обсуждений стали слова Президента о возможном удержании 800-тысячной армии, что вызвало вопросы в обществе относительно экономических возможностей государства.

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"Вижу в соцсетях вопрос о том, как после войны удерживать армию в 800 тысяч", — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что критики обходят ключевой нюанс заявления главы государства, ведь главным условием для таких масштабов является наличие соответствующих финансов.

Чиновник подчеркнул, что архитектура безопасности будущего имеет два фундаментальных аспекта, и размер вооруженных сил ни в коем случае не может диктоваться извне во время любых переговоров.

"Украина не должна соглашаться на условия, при которых численность армии вообще является предметом соглашения", — заявил Коваленко, добавив, что это исключительно внутреннее дело нашей страны.

По его словам, если у государства будут средства на достойные контракты — большая армия будет, если нет — его численность скорректируется естественным путем, ведь бессрочная служба в мирное время невозможна. Кроме того, глава ЦПД упомянул о необходимости законодательного урегулирования частных военных компаний и резюмировал, что до периода после войны украинскому обществу еще нужно дожить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина постепенно продвигается к миру, однако главным испытанием станет готовность сторон перейти от дипломатических заявлений к конкретным договоренностям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей "ТСН.Неделя" Алли Мазур, выразив надежду на результативные переговоры с участием Украины, США и России в ноябре.