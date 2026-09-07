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Чи зіграє наступна зима в Україні на руку Путіну: цей прогноз синоптиків спантеличить кожного

Сильний Ель-Ніньо здатен помітно змінити характер погоди протягом цієї зими

7 вересня 2026, 14:20
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Клименко Елена

Майбутня зима в Європі може пройти під помітним впливом Ель-Ніньо, який здатен змінити звичний розподіл температур та опадів. За попередніми оцінками метеорологів, явище розвивається у тропічній частині Тихого океану, а його вплив на глобальну погоду може зберігатися до початку 2027 року.

Чи зіграє наступна зима в Україні на руку Путіну: цей прогноз синоптиків спантеличить кожного

Фото: з відкритих джерел

Перші довгострокові прогнози свідчать, що значна частина Європи цієї зими може отримати менше снігу, ніж зазвичай. Особливо це стосується рівнинних територій, де стійкий сніговий покрив може утворюватися рідше.

Однією з причин називають можливе посилення західного перенесення повітря. Атлантичні повітряні маси здатні частіше приносити на континент відносно теплу та вологу погоду. За такого сценарію опади у багатьох регіонах випадатимуть переважно у вигляді дощу або мокрого снігу.

Водночас говорити про повністю безсніжну зиму не варто. Найбільша ймовірність формування тривалого снігового покриву прогнозується на півночі та північному сході Європи. Значно більше снігу традиційно можуть отримати й гірські райони, де низькі температури сприятимуть його накопиченню.

Прогноз меншої за норму кількості снігу також не виключає окремих періодів різкого похолодання. Навіть під час загалом теплої зими можливі вторгнення арктичного повітря, сильні морози та інтенсивні снігопади. Тому кілька потужних зимових епізодів можуть статися навіть на територіях, де сезон загалом буде малосніжним.

Назвати точні дати першого снігу або сильних морозів метеорологи поки не можуть. Сезонні моделі відображають лише загальні тенденції та ще неодноразово уточнюватимуться. Наразі основний сценарій для Європи передбачає відносно м’яку й вологу зиму з дефіцитом снігу в низовинах та більшими його запасами на півночі й у горах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що майбутній опалювальний сезон 2026–2027 років обіцяє стати безпрецедентним викликом для Харківської області. Про це в інтерв'ю Суспільному попередив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 



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