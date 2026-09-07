Сыграет ли следующая зима в Украине на руку Путину: этот прогноз синоптиков озадачит каждого

Предстоящая зима в Европе может пройти под заметным влиянием Эль-Ниньо, способного изменить привычное распределение температур и осадков. По предварительным оценкам метеорологов, явление развивается в тропической части Тихого океана, его влияние на глобальную погоду может сохраняться до начала 2027 года.

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Первые долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что значительная часть Европы этой зимой может получить меньше снега, чем обычно. Особенно это касается равнинных территорий, где устойчивый снежный покров может образовываться реже.

Одной из причин называют возможное усиление западной переноски воздуха. Атлантические воздушные массы способны чаще приносить на континент относительно теплую и влажную погоду. При таком сценарии осадки во многих регионах будут выпадать преимущественно в виде дождя или мокрого снега.

В то же время говорить о полностью бесснежной зиме не стоит. Наибольшая вероятность формирования продолжительного снежного покрова прогнозируется на севере и северо-востоке Европы. Значительно больше снега традиционно могут получить и горные районы, где низкие температуры будут способствовать его накоплению.

Прогноз меньше нормы количества снега также не исключает отдельных периодов резкого похолодания. Даже во время теплой зимы возможны вторжение арктического воздуха, сильные морозы и интенсивные снегопады. Поэтому несколько мощных зимних эпизодов могут произойти даже на территориях, где сезон будет малоснежным.

Назвать точные даты первого снега или сильных морозов метеорологи пока не могут. Сезонные модели отражают только общие тенденции и еще не раз будут уточняться. Основной сценарий для Европы предусматривает относительно мягкую и влажную зиму с дефицитом снега в низменностях и большими его запасами на севере и в горах.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что предстоящий отопительный сезон 2026-2027 годов обещает стать беспрецедентным вызовом для Харьковской области. Об этом в интервью Общественному предупредил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.