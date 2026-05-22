Чи загрожує Україні наплив іноземних робітників: заява ДМС

В Україні відсутнє "засилля" іноземних працівників, а показники офіційного працевлаштування зараз вдвічі нижчі, ніж до повномасштабної війни. Про це заявила голова ДМС Наталія Науменко в інтерв'ю виданню "Главком", зазначивши, що у 2025 році видано 9 574 дозволи, тоді як у 2021-му — 21 786.

"Масового напливу трудових мігрантів в Україну немає, — наголосила Науменко. — Навпаки — нинішні показники офіційного працевлаштування іноземців становлять менше половини довоєнного рівня". Вона додала, що дозвіл — це лише документ для роботодавця, а до фінального працевлаштування доходить лише близько половини іноземців. За даними ДМС, у 2025 році було оформлено 4 975 посвідок на тимчасове проживання у зв’язку з працевлаштуванням.

Держава веде відповідальну політику, де безпекові фактори є пріоритетом, а залучення іноземців спрямоване на підтримку економіки та подолання дефіциту кадрів. "Україна реалізує відповідальну та контрольовану міграційну політику, — резюмувала голова ДМС, — де безпека держави залишається безумовним пріоритетом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що гострий дефіцит кадрів, спровокований війною, масовою еміграцією та мобілізацією, змушує українських роботодавців дедалі частіше шукати порятунку за кордоном. Проте поява перших груп іноземних заробітчан, зокрема з країн Південної Азії, вже викликала серйозний резонанс у суспільстві. Політологи Володимир Фесенко та Світлана Кушнір у коментарях для порталу "Коментарі" озвучили кардинально протилежні погляди на цю проблему.



