Угрожает ли Украине наплыв иностранных рабочих: заявление ГМС

В Украине отсутствует "засилье" иностранных работников, а показатели официального трудоустройства сейчас вдвое ниже, чем до полномасштабной войны. Об этом заявила глава ГМС Наталья Науменко в интервью изданию "Главком" , отметив, что в 2025 году выдано 9 574 разрешения, тогда как в 2021-м — 21 786.

"Массового наплыва трудовых мигрантов в Украину нет, — отметила Науменко. — Напротив, нынешние показатели официального трудоустройства иностранцев составляют менее половины довоенного уровня". Она добавила, что разрешение – это только документ для работодателя, а до финального трудоустройства доходит только около половины иностранцев. По данным ГМС, в 2025 году было оформлено 4 975 вида на временное проживание в связи с трудоустройством.

Государство ведет ответственную политику, где факторы безопасности являются приоритетом, а привлечение иностранцев направлено на поддержку экономики и преодоление дефицита кадров. "Украина реализует ответственную и контролируемую миграционную политику, – резюмировала глава ГМС, – где безопасность государства остается безусловным приоритетом".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что острый дефицит кадров, спровоцированный войной, массовой эмиграцией и мобилизацией, заставляет украинских работодателей все чаще искать спасения за границей. Однако появление первых групп иностранных работников, в частности из стран Южной Азии, уже вызвало серьезный резонанс в обществе. Политологи Владимир Фесенко и Светлана Кушнир в комментариях для портала "Комментарии" озвучили кардинально противоположные взгляды на эту проблему.



