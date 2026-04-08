Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні: чи підстрибне ціна до 100 грн

Кравцев Сергей
Доки не має навіть передумов, що ситуація на Близькому Сході може бути врегульована, українські автомобілісти з острахом очікують подальшої ситуації, адже немає впевненості, що ціни на пальне знову не підстрибнуть вгору. Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні? Чи здорожчає пальне до 100 грн? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, забравши думки експертів.
АЗС. Фото: з відкритих джерел
Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський зазначив в ефірі Ранок.LIVE, що дефіциту пального в Україні у квітні не очікується, тому що постачання законтрактовані.
Закревський зазначив, що Україна змогла уникнути критичних ризиків завдяки диверсифікації постачань – пальне імпортується вже понад з 10 країн, і днями до цього переліку додалися ще дві держави – Нігерія та Саудівська Аравія.
Водночас він акцентував: ціни й надалі будуть нестабільними, але за умови достатнього ресурсу ринок зможе функціонувати без збоїв.
Експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.
Паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив в інтерв’ю "Вечір.LIVE", що в Україні може далі зрости вартість бензину і дизелю. Вже за два тижні пальне на АЗС буде коштувати 100 гривень за літр.
За його словами, вже зараз об’єктивна вартість палива мала б становити 95–97 грн. Однак, держава тимчасово відтягує цей інфляційний шок. Зокрема, головним інструментом штучного гальмування цін виступає державна "Укрнафта", пояснив експерт.
