Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні: чи підстрибне ціна до 100 грн
НОВИНИ

Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні: чи підстрибне ціна до 100 грн

В Україні прогнозують ще більше зростання вартості бензину: ціни шокують

8 квітня 2026, 06:49
Автор:
Кравцев Сергей

Доки не має навіть передумов, що ситуація на Близькому Сході може бути врегульована, українські автомобілісти з острахом очікують подальшої ситуації, адже немає впевненості, що ціни на пальне знову не підстрибнуть вгору. Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні? Чи здорожчає пальне до 100 грн? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, забравши думки експертів.

Україна змогла уникнути критичних ризиків завдяки диверсифікації постачань

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський зазначив в ефірі Ранок.LIVE, що дефіциту пального в Україні у квітні не очікується, тому що постачання законтрактовані.

Закревський зазначив, що Україна змогла уникнути критичних ризиків завдяки диверсифікації постачань – пальне імпортується вже понад з 10 країн, і днями до цього переліку додалися ще дві держави – Нігерія та Саудівська Аравія.

"Ведуться переговори з новими партнерами, серед яких країни Близького Сходу", — зазначив експерт.

Водночас він акцентував: ціни й надалі будуть нестабільними, але за умови достатнього ресурсу ринок зможе функціонувати без збоїв.

Експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.

До 100 грн за літр цілком можемо дійти

Паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив в інтерв’ю "Вечір.LIVE", що в Україні може далі зрости вартість бензину і дизелю. Вже за два тижні пальне на АЗС буде коштувати 100 гривень за літр.

"Два тижні десь і буде (бензин коштувати 100 грн – ред.)", — наголосив експерт.

За його словами, вже зараз об’єктивна вартість палива мала б становити 95–97 грн. Однак, держава тимчасово відтягує цей інфляційний шок. Зокрема, головним інструментом штучного гальмування цін виступає державна "Укрнафта", пояснив експерт.

"Потім будемо дивитися за геополітикою. Там також справи не дуже гарні", — додав паливний експерт.

