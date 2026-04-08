Угрожает ли Украине дефицит горючего в апреле: будет ли цена 100 грн

Пока нет даже предпосылок, что ситуация на Ближнем Востоке может быть урегулирована, украинские автомобилисты со страхом ожидают дальнейшей ситуации, ведь нет уверенности, что цены на топливо снова не подпрыгнут вверх. Угрожает ли Украине дефицит горючего в апреле? Удорожает ли топливо до 100 грн? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Украина смогла избежать критических рисков благодаря диверсификации поставок

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский отметил в эфире Ранок.LIVE, что дефицита горючего в Украине в апреле не ожидается, потому что поставки законтрактованы.

Закревский отметил, что Украина смогла избежать критических рисков благодаря диверсификации поставок – горючее импортируется уже более чем из 10 стран, и на днях к этому перечню добавились еще два государства – Нигерия и Саудовская Аравия.

"Ведутся переговоры с новыми партнерами, среди которых страны Ближнего Востока", — отметил эксперт.

В то же время он акцентировал: цены и дальше будут нестабильными, но при достаточном ресурсе рынок сможет функционировать без сбоев.

Эксперт предупредил, что в апреле 2026 цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.

До 100 грн за литр вполне можем дойти

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил в интервью "Вечер.LIVE", что в Украине может дальше расти стоимость бензина и дизеля. Уже через две недели горючее на АЗС будет стоить 100 гривен за литр.

"Две недели где-то и будет (бензин стоить 100 грн — ред.)", — подчеркнул эксперт.

По его словам, уже сейчас объективная стоимость топлива должна составить 95–97 грн. Однако государство временно отвлекает этот инфляционный шок. В частности, главным инструментом искусственного торможения цен выступает государственная "Укрнафта", пояснил эксперт.

"Потом будем следить за геополитикой. Там тоже дела не очень хорошие", — добавил топливный эксперт.

