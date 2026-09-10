Чи врятують укриття Кіровоградщини під час атаки: що показали перевірки

На Кіровоградщині на обліку перебувають 2189 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації у відповідь на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Укриття

Із загальної кількості – 654 захисні споруди цивільного захисту: 150 сховищ та 504 протирадіаційні укриття. Ще 1535 об’єктів належать до найпростіших укриттів. Загальна місткість усіх споруд становить близько 414 тисяч осіб.

Водночас ОВА не надала окремої цифри щодо того, скільки з 2189 об’єктів повністю готові до використання, а скільки потребують ремонту, реконструкції чи іншого приведення у належний стан.

В адміністрації зазначили, що з 1 січня 2026 року в області обстежили 1610 об’єктів фонду захисних споруд. За результатами цих перевірок до адміністративної відповідальності притягнули 112 осіб.

Окремо перевіряється доступність укриттів. В ОВА повідомили, що 100% захисних споруд мають безперешкодний доступ. Водночас лише 196 споруд облаштовані засобами для доступності маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю.

Після 1 серпня в області також розпочали позапланові обстеження всіх об’єктів фонду цивільного захисту. Перевірки проводять, зокрема, щодо їхнього утримання, експлуатації, цілодобового доступу та здатності забезпечити потреби населення під час повітряної тривоги.

Балансоутримувачам за результатами обстежень надають рекомендації щодо усунення недоліків і приведення укриттів у готовність. Під час нової хвилі перевірок до адміністративної відповідальності вже притягнули ще шістьох осіб.

Таким чином, область продовжує перевіряти стан свого укриттів.

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