Спасут ли укрытия Кировоградщины во время атаки: что показали проверки

В Кировоградской области на учете состоят 2189 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Об этом сообщили в Кировоградской областной военной администрации в ответ на запрос интернет-портала "Комментарии".

Укрытие

Из общего количества – 654 защитных сооружения гражданской защиты: 150 хранилищ и 504 противорадиационных укрытия. Еще 1535 объектов относятся к самым простым укрытиям. Общая емкость всех сооружений составляет около 414 тысяч человек.

В то же время ОВА не предоставила отдельную цифру относительно того, сколько из 2189 объектов полностью готовы к использованию, а сколько нуждаются в ремонте, реконструкции или другом приведении в надлежащее состояние.

В администрации отметили, что с 1 января 2026 г. в области обследовали 1610 объектов фонда защитных сооружений. По результатам этих проверок к административной ответственности привлечено 112 человек.

Отдельно проверяется доступность укрытий. В ОВА сообщили, что 100% защитных сооружений имеют беспрепятственный доступ. В то же время, только 196 сооружений оснащены средствами для доступности маломобильных групп населения, в том числе людей с инвалидностью.

После 1 августа в области также приступили к внеплановым обследованиям всех объектов фонда гражданской защиты. Проверки проводятся, в частности, относительно их содержания, эксплуатации, круглосуточного доступа и способности обеспечить потребности населения во время воздушной тревоги.

Балансодержателям по результатам обследований предоставляют рекомендации по устранению недостатков и приведению укрытий в готовность. В ходе новой волны проверок к административной ответственности уже привлекли еще шесть человек.

Таким образом, область продолжает проверять состояние своих укрытий.

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