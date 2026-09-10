logo

BTC/USD

77165

ETH/USD

2434.59

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Спасут ли укрытия Кировоградщины во время атаки: что показали проверки
commentss НОВОСТИ Все новости

Спасут ли укрытия Кировоградщины во время атаки: что показали проверки

В области учитывается более двух тысяч объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, которые в общей сложности могут вместить около 414 тысяч человек

10 сентября 2026, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Кировоградской области на учете состоят 2189 объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Об этом сообщили в Кировоградской областной военной администрации в ответ на запрос интернет-портала "Комментарии".

Спасут ли укрытия Кировоградщины во время атаки: что показали проверки

Укрытие

Из общего количества – 654 защитных сооружения гражданской защиты: 150 хранилищ и 504 противорадиационных укрытия. Еще 1535 объектов относятся к самым простым укрытиям. Общая емкость всех сооружений составляет около 414 тысяч человек.

В то же время ОВА не предоставила отдельную цифру относительно того, сколько из 2189 объектов полностью готовы к использованию, а сколько нуждаются в ремонте, реконструкции или другом приведении в надлежащее состояние.

В администрации отметили, что с 1 января 2026 г. в области обследовали 1610 объектов фонда защитных сооружений. По результатам этих проверок к административной ответственности привлечено 112 человек.

Отдельно проверяется доступность укрытий. В ОВА сообщили, что 100% защитных сооружений имеют беспрепятственный доступ. В то же время, только 196 сооружений оснащены средствами для доступности маломобильных групп населения, в том числе людей с инвалидностью.

После 1 августа в области также приступили к внеплановым обследованиям всех объектов фонда гражданской защиты. Проверки проводятся, в частности, относительно их содержания, эксплуатации, круглосуточного доступа и способности обеспечить потребности населения во время воздушной тревоги.

Балансодержателям по результатам обследований предоставляют рекомендации по устранению недостатков и приведению укрытий в готовность. В ходе новой волны проверок к административной ответственности уже привлекли еще шесть человек.

Таким образом, область продолжает проверять состояние своих укрытий.

Также издание "Комментарии" сообщало – спасут ли укрытие: журналисты устроили жесткий краш-тест "Киев Цифровой".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости