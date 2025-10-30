Чи справді Україну залишають десятки тисяч молодих чоловіків: що відповіли у ДПСУ

Виїзд молодих чоловіків з України справді фіксується, але, порівняно із загальним пасажиропотоком, це невелика кількість. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, реагуючи на інформацію видання The Telegraph, яке з посиланням на дані польської прикордонної служби написало, що за два місяці з України виїхали вже майже 100 тисяч чоловіків віком 18-22 років.

Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років. Фото: з відкритих джерел

Демченко зазначив, що прикордонники фіксують як виїзд цієї категорії громадян із України, так і повернення.

"Але якщо порівняти із загальним пасажиропотоком, то це невелика кількість людей", — наголосив він, додавши при цьому, що ДПСУ не веде обліку за віковими категоріями.

Спікер також зазначив, що загальний пасажиропотік у вересні суттєво впав — на мільйон перетинів менше, ніж у серпні, а у жовтні цей показник був ще нижчим. Демченко зазначив, що не може підтвердити чи спростувати статистику The Telegraph чи польської прикордонної служби, проте знову наголосив, що чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, – невелика кількість від загального пасажиропотоку.

"Основну частку тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти та люди похилого віку", — додав Андрій Демченко.

