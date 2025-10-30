Действительно ли Украину покидают десятки тысяч молодых мужчин: что ответили в ГПСУ

Выезд молодых мужчин из Украины в самом деле фиксируется, но по сравнению с общим пассажиропотоком, это небольшое количество. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, реагируя на информацию издания The Telegraph, которое со ссылкой на данные польской пограничной службы написало, что за два месяца из Украины выехали уже почти 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников

Демченко отметил, что пограничники фиксируют как выезд этой категории граждан из Украины, так и возвращение.

"Но, если сравнить с общим пассажиропотоком, то это небольшое количество людей", — подчеркнул он, добавив при этом, что ГПСУ не ведет учета по возрастным категориям.

Спикер также отметил, что общий пассажиропоток в сентябре существенно упал — на миллион пересечений меньше, чем в августе, а в октябре этот показатель был еще ниже. Демченко отметил, что не может подтвердить или опровергнуть статистику The Telegraph или польской пограничной службы, однако вновь подчеркнул, что мужчин 18-22 лет, которые пересекают границу — небольшое количество от общего пассажиропотока.

"Основную долю тех, кто пересекает границу, составляют женщины, дети и пожилые люди", — добавил Андрей Демченко.

