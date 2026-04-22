Чи справді Україна почала закачувати "Дружбу" нафтою: у Словаччині зробили заяву

Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба", а постачання до Словаччини, як очікується, можуть бути відновлені вже 23 квітня. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова у Facebook.

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

"За інформацією "Укртранснафти", сьогодні вранці розпочалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу "Дружба" на українській стороні з Білорусі", — написала міністерка.

Очікується, що перекачування та постачання до Словаччини відновиться завтра вранці, 23 квітня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Європейській комісії утримуються від підтвердження або спростування заяв про можливе відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" 20 квітня, про що раніше повідомляв прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас у Брюсселі наголошують, що ситуація перебуває під постійним моніторингом.

Речник Єврокомісії з питань торгівлі та економічної безпеки Олоф Гілл під час брифінгу в столиці ЄС зазначив, що між усіма зацікавленими сторонами підтримується регулярна комунікація. За його словами, така взаємодія спрямована на пошук рішень, які могли б сприяти відновленню стабільного постачання нафти через зазначений маршрут.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у лютому 2025 року постачання газу російським "Газпромом" через газопровід "Турецький потік" до Європи досягли нового рекорду, перевищивши 55 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані європейських операторів газотранспортних мереж.



