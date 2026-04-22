logo

BTC/USD

78280

ETH/USD

2397.82

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Действительно ли Украина начала накачивать "Дружбу" нефтью: в Словакии сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Украина начала накачивать "Дружбу" нефтью: в Словакии сделали заявление

Украина начала выполнять свое обещание, данное европейцам

22 апреля 2026, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба", а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала министерка экономики Словакии Дениса Сакова в Facebook.

Действительно ли Украина начала накачивать "Дружбу" нефтью: в Словакии сделали заявление

Нефтепровод "Дружба". Фото: из открытых источников

"По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне из Белоруссии", — написала министерша.

Ожидается, что перекачка и поставка в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европейской комиссии воздерживаются от подтверждения или опровержения заявлений о возможном возобновлении транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" 20 апреля, о чем ранее сообщал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В то же время в Брюсселе отмечают, что ситуация находится под постоянным мониторингом.

Спикер Еврокомиссии по торговле и экономической безопасности Олоф Гилл во время брифинга в столице ЕС отметил, что между всеми заинтересованными сторонами поддерживается регулярная коммуникация. По его словам, такое взаимодействие направлено на поиск решений, которые могли бы способствовать восстановлению стабильных поставок нефти через указанный маршрут.

Также издание "Комментарии" сообщало – в феврале 2025 года поставки газа российским "Газпромом" через газопровод "Турецкий поток" в Европу достигли нового рекорда, превысив 55 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные европейских операторов газотранспортных сетей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости