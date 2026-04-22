Действительно ли Украина начала накачивать "Дружбу" нефтью: в Словакии сделали заявление

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба", а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала министерка экономики Словакии Дениса Сакова в Facebook.

"По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне из Белоруссии", — написала министерша.

Ожидается, что перекачка и поставка в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европейской комиссии воздерживаются от подтверждения или опровержения заявлений о возможном возобновлении транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба" 20 апреля, о чем ранее сообщал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В то же время в Брюсселе отмечают, что ситуация находится под постоянным мониторингом.

Спикер Еврокомиссии по торговле и экономической безопасности Олоф Гилл во время брифинга в столице ЕС отметил, что между всеми заинтересованными сторонами поддерживается регулярная коммуникация. По его словам, такое взаимодействие направлено на поиск решений, которые могли бы способствовать восстановлению стабильных поставок нефти через указанный маршрут.

