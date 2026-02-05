Чи справді Трамп вирішив натиснути на Путіна через Сі: про що говорить їх розмова

Рубрики
Кравцев Сергей
Доки всі обговорюють переговори в Абу-Дабі майже непоміченою пройшла розмова президента США Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Трамп говорив із Сі про низку міжнародних питань, але окремо говорили і про війну між Росією та Україною. Яка вірогідність, що, розуміючи про те, що не вдасться домовитися з Путіним, Трамп вирішить домовитися з Сі про завершення війни в Україні, враховуючи наближення виборів до Конгресу? Чи може погодитися Сі у такому разі натиснути на Путіна? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Політичний експерт Олександр Кондратенко говорить, що розмова Трампа із Сі Цзіньпіном, яка відбулася напередодні, справді виглядає менш помітною на тлі гучних переговорних майданчиків на Близькому Сході, але за змістом вона потенційно важливіша. Для Трампа війна Росії проти України – це не стільки питання цінностей чи міжнародного права, скільки елемент ширшого торгу і внутрішньополітичного порядку денного. Напередодні виборів до Конгресу йому критично важливо демонструвати електорату здатність "домовлятися" і знижувати міжнародну напругу, не втягуючи США в затяжні конфлікти.
Експерт зауважив, теоретично логіка "якщо не вдається домовитися з Путіним – треба говорити з тим, хто на нього реально впливає" виглядає раціональною. Китай справді має значно більші важелі впливу на Кремль, ніж будь-яка інша держава. Проте на практиці ймовірність того, що Трамп зможе "закрити" українське питання через Сі, залишається вкрай низькою.
Він додає, є ще й третій ключовий структурний момент: у стратегії національної оборони США Китай визначений як головна довгострокова загроза, значно серйозніша за Росію. Це означає, що будь-які "великі угоди" між Вашингтоном і Пекіном щодо України вимагали б зустрічних поступок з боку США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – Тайвань, технології, торгівля, військова присутність. Навряд чи Трамп, навіть у прагматичному форматі, готовий платити таку ціну за припинення війни в Україні.
Політичний експерт Сергій Таран зазначив, що новий тренд несподівано, але очікувано настав у завершенні російсько-української війни.
Сергій Таран зауважив, що він розуміє скептицизм багатьох людей, коли заходить розмова про Трампа і його слова, але може статися і так, що домовленості з Китаєм виявляться планом Б для Трампа, якщо йому не вдасться домовитися із Путіним про завершення війни.
