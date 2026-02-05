Действительно ли Трамп решил надавить на Путина через Си: о чем говорит их разговор

Рубрики
Кравцев Сергей
Пока все обсуждают переговоры в Абу-Даби почти незамеченным прошел разговор президента США Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп говорил с Си о ряде международных вопросов, но отдельно говорили и о войне между Россией и Украиной. Какова вероятность, что, понимая, что не удастся договориться с Путиным, Трамп решит договориться с Си о завершении войны в Украине, учитывая приближение выборов в Конгресс? Может ли согласиться Си в таком случае надавить Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Александр Кондратенко говорит, что состоявшийся накануне разговор Трампа с Си Цзиньпином действительно выглядит менее заметным на фоне громких переговорных площадок на Ближнем Востоке, но по содержанию он потенциально важнее. Для Трампа война России против Украины – это не столько вопрос ценностей или международного права, сколько элемент более широкого торга и внутриполитической повестки дня. В преддверии выборов в Конгресс ему критически важно демонстрировать электорату способность "договариваться" и снижать международное напряжение, не втягивая США в затяжные конфликты.
Эксперт отметил, что теоретически логика "если не удается договориться с Путиным – надо говорить с тем, кто на него реально влияет" выглядит рациональной. Китай действительно имеет гораздо большие рычаги влияния на Кремль, чем любое другое государство. Однако на практике вероятность того, что Трамп сможет "закрыть" украинский вопрос из-за Си, остается крайне низкой.
Он добавляет, есть еще и третий ключевой структурный момент: в стратегии национальной обороны США Китай определен как главная долгосрочная угроза значительно серьезнее России. Это означает, что любые "большие соглашения" между Вашингтоном и Пекином в отношении Украины потребовали бы встречных уступок со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Тайване, технологии, торговле, военном присутствии. Вряд ли Трамп, даже в прагматичном формате, готов платить такую цену за прекращение войны в Украине.
Политический эксперт Сергей Таран отметил, что новый тренд неожиданно, но ожидаемо наступил в завершении российско-украинской войны.
Сергей Таран отметил, что он понимает скептицизм многих людей, когда заходит разговор о Трампе и его словах, но может случиться и так, что договоренности с Китаем окажутся планом Б для Трампа, если ему не удастся договориться с Путиным о завершении войны.
