Пока все обсуждают переговоры в Абу-Даби почти незамеченным прошел разговор президента США Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп говорил с Си о ряде международных вопросов, но отдельно говорили и о войне между Россией и Украиной. Какова вероятность, что, понимая, что не удастся договориться с Путиным, Трамп решит договориться с Си о завершении войны в Украине, учитывая приближение выборов в Конгресс? Может ли согласиться Си в таком случае надавить Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си может давить на Путина только в той мере, в какой это отвечает интересам самого Китая.

Политический эксперт Александр Кондратенко говорит, что состоявшийся накануне разговор Трампа с Си Цзиньпином действительно выглядит менее заметным на фоне громких переговорных площадок на Ближнем Востоке, но по содержанию он потенциально важнее. Для Трампа война России против Украины – это не столько вопрос ценностей или международного права, сколько элемент более широкого торга и внутриполитической повестки дня. В преддверии выборов в Конгресс ему критически важно демонстрировать электорату способность "договариваться" и снижать международное напряжение, не втягивая США в затяжные конфликты.

Эксперт отметил, что теоретически логика "если не удается договориться с Путиным – надо говорить с тем, кто на него реально влияет" выглядит рациональной. Китай действительно имеет гораздо большие рычаги влияния на Кремль, чем любое другое государство. Однако на практике вероятность того, что Трамп сможет "закрыть" украинский вопрос из-за Си, остается крайне низкой.

"Во-первых, война в Украине является одной из ключевых точек геополитического соприкосновения между Западом и Востоком. Для Пекина это не периферийный конфликт, а инструмент стратегического истощения США и их союзников. Затяжная война отвлекает ресурсы Запада, обостряет внутренние противоречия в ЕС и НАТО и подрывает американское лидерство. несмотря на риторику о "нейтралитете", помощь Китая России — технологическая, экономическая, логистическая — не прекратилась. стратегически выгодный партнер для Си", – отметил Александр Кондратенко.

Он добавляет, есть еще и третий ключевой структурный момент: в стратегии национальной обороны США Китай определен как главная долгосрочная угроза значительно серьезнее России. Это означает, что любые "большие соглашения" между Вашингтоном и Пекином в отношении Украины потребовали бы встречных уступок со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Тайване, технологии, торговле, военном присутствии. Вряд ли Трамп, даже в прагматичном формате, готов платить такую цену за прекращение войны в Украине.

"Поэтому ответ на второй вопрос логичен: Си может давить на Путина лишь в той мере, в какой это отвечает интересам самого Китая. А скорое завершение войны на условиях, приемлемых для Запада и Украины, этим интересам пока не отвечает. Следовательно, гипотетически договоренности между лидерами США и КНР могли бы резко изменить ход войны, но в реальной конфиденциальности. сценарий, чем практический план. Для Китая украинская война – не проблема, которую нужно "решить", а процесс, который можно использовать.

У Трампа может быть план Б

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что новый тренд неожиданно, но ожидаемо наступил в завершении российско-украинской войны.

"Трамп говорил с Си о ряде международных вопросов, но отдельно говорили и о войне между Россией и Украиной. Об этом заявил сам Трамп и это впервые, когда завершение войны было по инициативе США поставлено в более широкий контекст отношений с Китаем. Это нехорошая новость для России, поскольку ключевые вопросы завершения войны могут быть решены без ее участия. Россия не сможет сказать "нет" Китаю, если тот попросит об этом Москву – в рамках более широких договоренностей с Вашингтоном", – отметил эксперт.

Сергей Таран отметил, что он понимает скептицизм многих людей, когда заходит разговор о Трампе и его словах, но может случиться и так, что договоренности с Китаем окажутся планом Б для Трампа, если ему не удастся договориться с Путиным о завершении войны.

"Трампу этого очень бы не хотелось, потому что Китай он воспринимает как главную угрозу для США. Но, возможно, ему придется это сделать, если Россия окажется совершенно недоговороспособной. И этот разговор Трампа и Си – это намек на то, что план Б может состояться", – прокомментировал эксперт.

