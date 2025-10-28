Чи справді Трамп і Сі можуть запинити війну в Україні: які процеси вже розпочалися

Говорячи про перспективу завершення війни в Україні багато хто дивиться в сторону Китаю. Відповідно, виникає питання: чи зацікавлений Китай в закінченні війни зараз або, умовно кажучи, протягом півроку? Відповідь на це питання нелінійна, як багато хто вважає. Війна в Україні є частиною більш складної гри, де російські ресурси і технологічний васалітет є лише вагомою, але частиною. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, ще частиною цієї гри є безпека в Європі, яку може гарантувати Китай через тиск на РФ. В обмін на це Китай хоче розуміти правила торгівлі з ЄС і як він буде заробляти на цій торгівлі. Також частиною гри є правила торгівлі з США і як Китай буде заробляти на цій торгівлі, також правила гри в Африці, і як Африка буде розділена між головними гравцями (США, Китай, Франція, Росія, Британія). Окремо стоять правила гри в тихоокеанському регіоні і як будуть влаштовані ці самі правила гри і питання ядерної безпеки і недопущення прямих воєнних конфліктів між США та Китаєм.

Вадим Денисенко наголошує, це не вичерпний, але важливий перелік питань, які впливатимуть на закінчення нашої війни.

"Все це, як мінімум зараз — не поділ світу, як багато хто собі вважає. Це вироблення складних правил гри у світі, де два гегемони не збираються воювати, як мінімум в наземних операціях, за своїх союзників. І це світ в якому на сьогодні ні США, ні Китай не пропонують струнких ціннісних концепцій", – зазначив політолог.

За його словами, в цілому, ми входимо в перехідний період, де, на жаль, цінності не відіграватимуть вагомої ролі, а ситуативні союзи будуть вагоміші за довготривалі домовленості. Із плюсів – Китай і США приречені домовитися, а відтак тема України стане частиною домовленостей по Європі.

"Повторю лише те, що багато місяців пробую донести: без нормалізації стосунків з КНР гру гратимемо не ми, а багато в чому за нас", – констатував Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вигідно Китаю продовження війни в Україні: як Сі може зірвати мир.



