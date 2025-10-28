logo

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Действительно ли Трамп и Си могут прекратить войну в Украине: какие процессы уже начались
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Трамп и Си могут прекратить войну в Украине: какие процессы уже начались

Без нормализации отношений с КНР большую геополитическую игру будет играть не Украина, а за нас

28 октября 2025, 11:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Говоря о перспективе завершения войны в Украине многие смотрят в сторону Китая. Соответственно возникает вопрос: заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас или, условно говоря, в течение полугода? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают. Война в Украине является частью более сложной игры, где российские ресурсы и технологический вассалитет лишь весомая, но часть. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Действительно ли Трамп и Си могут прекратить войну в Украине: какие процессы уже начались

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что еще частью этой игры является безопасность в Европе, которую может гарантировать Китай из-за давления на РФ. В обмен на это Китай хочет понимать правила торговли с ЕС, и как он будет зарабатывать на этой торговле. Также частью игры являются правила торговли с США и как Китай будет зарабатывать на этой торговле, а также правила игры в Африке, и как Африка будет разделена между главными игроками (США, Китай, Франция, Россия, Британия). Отдельно стоят правила игры в тихоокеанском регионе и как будут устроены эти же правила игры и вопросы ядерной безопасности и недопущение прямых военных конфликтов между США и Китаем.

Вадим Денисенко отмечает, что это не исчерпывающий, но важный перечень вопросов, которые будут влиять на окончание нашей войны.

"Все это, как минимум сейчас – не раздел мира, как многие себе считают. Это выработка сложных правил игры в мире, где два гегемона не собираются воевать как минимум в наземных операциях за своих союзников. И это мир в котором сегодня ни США, ни Китай не предлагают стройных ценностных концепций", – отметил политолог.

По его словам, в целом, мы входим в переходный период, где, к сожалению, ценности не будут играть значимой роли, а ситуативные союзы будут весомее долгосрочных договоренностей. Из плюсов – Китай и США обречены договориться, а тема Украины станет частью договоренностей по Европе.

"Повторю только то, что многие месяцы пытаюсь донести: без нормализации отношений с КНР будем играть не мы, а во многом за нас", – констатировал Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — выгодно ли Китаю продолжение войны в Украине: как Си может сорвать мир.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости