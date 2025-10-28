Действительно ли Трамп и Си могут прекратить войну в Украине: какие процессы уже начались

Говоря о перспективе завершения войны в Украине многие смотрят в сторону Китая. Соответственно возникает вопрос: заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас или, условно говоря, в течение полугода? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают. Война в Украине является частью более сложной игры, где российские ресурсы и технологический вассалитет лишь весомая, но часть. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что еще частью этой игры является безопасность в Европе, которую может гарантировать Китай из-за давления на РФ. В обмен на это Китай хочет понимать правила торговли с ЕС, и как он будет зарабатывать на этой торговле. Также частью игры являются правила торговли с США и как Китай будет зарабатывать на этой торговле, а также правила игры в Африке, и как Африка будет разделена между главными игроками (США, Китай, Франция, Россия, Британия). Отдельно стоят правила игры в тихоокеанском регионе и как будут устроены эти же правила игры и вопросы ядерной безопасности и недопущение прямых военных конфликтов между США и Китаем.

Вадим Денисенко отмечает, что это не исчерпывающий, но важный перечень вопросов, которые будут влиять на окончание нашей войны.

"Все это, как минимум сейчас – не раздел мира, как многие себе считают. Это выработка сложных правил игры в мире, где два гегемона не собираются воевать как минимум в наземных операциях за своих союзников. И это мир в котором сегодня ни США, ни Китай не предлагают стройных ценностных концепций", – отметил политолог.

По его словам, в целом, мы входим в переходный период, где, к сожалению, ценности не будут играть значимой роли, а ситуативные союзы будут весомее долгосрочных договоренностей. Из плюсов – Китай и США обречены договориться, а тема Украины станет частью договоренностей по Европе.

"Повторю только то, что многие месяцы пытаюсь донести: без нормализации отношений с КНР будем играть не мы, а во многом за нас", – констатировал Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — выгодно ли Китаю продолжение войны в Украине: как Си может сорвать мир.



