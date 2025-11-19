Чи справді НАБУ дісталося "Нафтогазу" і почало масштабні обшуки

У "Нафтогазі" спростували інформацію про обшуки та заявили про повну співпрацю з правоохоронцями. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Нафтогаз. Фото: з відкритих джерел

Напередодні низка ЗМІ написала про те, що в середу вранці детективи Національного антикорупційного бюро нібито прийшли з обшуками до нового директора з безпеки Групи "Нафтогаз" Віталія Бровка.

У компанії заявили, що інформація про нібито обшуки в офісах компанії, яка поширюється в окремих ЗМІ, не відповідає дійсності. У компанії зазначили, що жодних слідчих дій у приміщеннях Нафтогазу не проводиться.

"Група Нафтогаз максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів. Це стосується всіх без винятку працівників компанії", — йдеться у повідомленні.

Якщо ж будуть встановлені будь-які порушення, компанія обіцяє оперативно вжити заходів щодо відповідальних співробітників.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив у себе в телеграмі, що НАБУ проводить обшуки в Нафтогазі. Зокрема у директора з безпеки Віталія Бровка. В нього вже забрали телефон.

Нардеп розповів, що до приходу до команди голови Нафтогазу Корецького, Бровко працював в Офісі Генпрокурора, відповідав за нагляд за ГБР.

