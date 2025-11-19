logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Действительно ли НАБУ добралось до "Нафтогаза" и начались обыски
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли НАБУ добралось до "Нафтогаза" и начались обыски

"Нафтогаз" опроверг слухи об обысках в своих офисах

19 ноября 2025, 13:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В "Нафтогазе" опровергли информацию об обысках и заявили о полном сотрудничестве с правоохранителями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Действительно ли НАБУ добралось до "Нафтогаза" и начались обыски

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Накануне ряд СМИ написали о том, что в среду утром детективы Национального антикоррупционного бюро якобы пришли с обысками к новому директору по безопасности Группы "Нафтогаз" Виталию Бровко.

В компании заявили, что информация о якобы обысках в офисах компании, которая распространяется в отдельных СМИ, не соответствует действительности. В компании отметили, что никаких следственных действий в помещениях Нафтогаза не проводится.

"Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании", — говорится в сообщении.

Если же будут установлены какие-либо нарушения, компания обещает оперативно принять меры в отношении ответственных сотрудников.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил у себя в Телеграмм, что НАБУ проводит обыски в Нафтогазе. В частности, у директора по безопасности Виталия Бровко. У него уже забрали телефон.

Нардеп рассказал, что до прихода в команду главы Нафтогаза Корецкого, Бровко работал в Офисе Генпрокурора, отвечал за надзор за ГБР.

Читайте также на портале "Комментарии" — медиа пестрят заголовками о том, что парламентское монобольшинство – на грани коллапса после резонанса разоблачения коррупционной схемы в энергосфере, все зависит от ближайших решений президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", анонсировав важные изменения. Как Миндичгейт повлиял на монобольшинство в Верховной Раде? Удержит ли президент контроль над парламентом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости