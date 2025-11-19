Действительно ли НАБУ добралось до "Нафтогаза" и начались обыски

В "Нафтогазе" опровергли информацию об обысках и заявили о полном сотрудничестве с правоохранителями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Накануне ряд СМИ написали о том, что в среду утром детективы Национального антикоррупционного бюро якобы пришли с обысками к новому директору по безопасности Группы "Нафтогаз" Виталию Бровко.

В компании заявили, что информация о якобы обысках в офисах компании, которая распространяется в отдельных СМИ, не соответствует действительности. В компании отметили, что никаких следственных действий в помещениях Нафтогаза не проводится.

"Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании", — говорится в сообщении.

Если же будут установлены какие-либо нарушения, компания обещает оперативно принять меры в отношении ответственных сотрудников.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил у себя в Телеграмм, что НАБУ проводит обыски в Нафтогазе. В частности, у директора по безопасности Виталия Бровко. У него уже забрали телефон.

Нардеп рассказал, что до прихода в команду главы Нафтогаза Корецкого, Бровко работал в Офисе Генпрокурора, отвечал за надзор за ГБР.

Читайте также на портале "Комментарии" — медиа пестрят заголовками о том, что парламентское монобольшинство – на грани коллапса после резонанса разоблачения коррупционной схемы в энергосфере, все зависит от ближайших решений президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", анонсировав важные изменения. Как Миндичгейт повлиял на монобольшинство в Верховной Раде? Удержит ли президент контроль над парламентом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



