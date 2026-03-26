Чи справді готується відновлення польотів в Україні: за що тепер перепрошують у Wizz Air

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air пояснила, що її нещодавня кампанія з набору персоналу для українців не означає швидкого відновлення польотів до України. Про це перевізник повідомив у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

У компанії наголосили: через повномасштабну війну та закритий повітряний простір відновлення рейсів наразі неможливе. Там перепросили за можливі непорозуміння, які могла викликати рекламна кампанія, та зазначили, що всі відповідні матеріали вже видалено.

Водночас у Wizz Air уточнили, що переглядають комунікацію, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Перевізник підкреслює: підготовка до повернення на український ринок триває, але це – довгострокова перспектива.

Раніше, 25 березня, компанія анонсувала онлайн-захід із працевлаштування, який запланований на 15 квітня, і натякнула на можливе відновлення польотів. У формі для кандидатів навіть містилося запитання про готовність працювати в Україні, що викликало хвилю очікувань.

Ще у 2025 році керівництво міжнародного аеропорту Бориспіль проводило переговори з топменеджментом компанії. Тоді CEO перевізника Йожеф Вараді заявляв про масштабний план повернення.

До початку повномасштабної війни Wizz Air була найбільшим іноземним авіаперевізником в Україні. У компанії сподіваються, що після відкриття неба зможуть швидко відновити рейси та знову з’єднати Україну з європейськими містами, залучаючи до цього українських фахівців.

