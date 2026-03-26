Действительно ли готовится возобновление полетов в Украине: за что теперь извиняются в Wizz Air

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объяснила, что ее недавняя кампания по набору персонала для украинцев не означает быстрого возобновления полетов в Украину. Об этом перевозчик сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В компании подчеркнули: из-за полномасштабной войны и закрытого воздушного пространства возобновление рейсов невозможно. Там извинились за возможные недоразумения, которые могла вызвать рекламная кампания, и отметили, что все соответствующие материалы уже удалены.

В то же время в Wizz Air уточнили, что пересматривают коммуникацию, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Перевозчик подчеркивает: подготовка к возвращению на украинский рынок продолжается, но это долгосрочная перспектива.

Ранее, 25 марта, компания анонсировала онлайн-мероприятие по трудоустройству, которое запланировано на 15 апреля, и намекнула на возможное возобновление полетов. В форме для кандидатов даже был вопрос о готовности работать в Украине, что вызвало волну ожиданий.

Еще в 2025 году руководство международного аэропорта Борисполь проводило переговоры с топ-менеджментом компании. Тогда CEO перевозчика Йожеф Варади заявлял о масштабном плане возвращения.

До начала полномасштабной войны Wizz Air была крупнейшим иностранным авиаперевозчиком в Украине. В компании надеются, что после открытия неба смогут быстро возобновить рейсы и снова соединить Украину с европейскими городами, привлекая украинских специалистов.

