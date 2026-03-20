Чи ризикне Іран ударити по Україні: екс-глава МЗС озвучив сценарії

Іран, незважаючи на гучні заяви на тлі ескалації на Близькому Сході, навряд чи зважиться на пряму атаку по Україні. Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосивши на відсутності у Тегерана як військових, так і політичних причин для такого кроку.

Дмитро Кулеба. Фото: з відкритих джерел

За його словами, навіть демонстративний удар "заради показу сили" виглядає вкрай малоймовірним, оскільки не має практичної мети.

Кулеба зазначив, що будь-які військові дії вимагають чіткого обґрунтування – чи то політичного, чи то стратегічного, а у разі України Іран таких цілей не має.

Він також нагадав, що Україна має власні далекобійні можливості. Зокрема, йдеться про перспективні розробки, здатні вражати цілі на значній відстані. Проте, як підкреслив дипломат, такі інструменти не використовуються без необхідності.

"Це не дитячі іграшки", — наголосив він, пояснюючи, що будь-які удари повинні мати чітку логіку та наслідки.

Крім того, за оцінкою Кулеби, Іран не зацікавлений у відкритому втягуванні у війну на боці Росії. Тегеран розуміє, що не отримає від Москви достатньої підтримки у разі ескалації, а ризик значно перевищує можливі вигоди.

Окремо він зазначив, що іранське керівництво усвідомлює свою роль передачі технологій безпілотників, які вже застосовуються російською армією. Це робить ситуацію ще більш чутливою на міжнародній арені.

За нинішніх умов, вважає Кулеба, для Ірану пріоритетом залишається збереження власних ракетних та дронових ресурсів для завдань у регіоні. Витрачати їх на удари по Україні Тегеран не бачить ні сенсу, ні потреби.

