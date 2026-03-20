Рискнет ли Иран ударить по Украине: экс-глава МИД озвучил сценарии

Кравцев Сергей
Иран, несмотря на громкие заявления на фоне эскалации на Ближнем Востоке, вряд ли решится на прямую атаку по Украине. Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подчеркнув отсутствие у Тегерана как военных, так и политических причин для подобного шага.
Дмитрий Кулеба.
По его словам, даже демонстративный удар "ради показа силы" выглядит крайне маловероятным, поскольку не имеет практической цели.
Кулеба отметил, что любые военные действия требуют чёткого обоснования – либо политического, либо стратегического, а в случае Украины Иран таких целей не имеет.
Он также напомнил, что Украина обладает собственными дальнобойными возможностями. В частности, речь идёт о перспективных разработках, способных поражать цели на значительном расстоянии. Однако, как подчеркнул дипломат, подобные инструменты не используются без необходимости.
Кроме того, по оценке Кулебы, Иран не заинтересован в открытом втягивании в войну на стороне России. Тегеран понимает, что не получит от Москвы достаточной поддержки в случае эскалации, а риски значительно превышают возможные выгоды.
Отдельно он указал, что иранское руководство осознаёт свою роль в передаче технологий беспилотников, которые уже применяются российской армией. Это делает ситуацию ещё более чувствительной на международной арене.
В нынешних условиях, считает Кулеба, для Ирана приоритетом остаётся сохранение собственных ракетных и дроновых ресурсов для задач в регионе. Расходовать их на удары по Украине Тегеран не видит ни смысла, ни необходимости.
